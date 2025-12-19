Общество

Волгоградским архитекторам дали госпремию за реставрацию «Победы»

19.12.2025 20:14
Государственная премия Волгоградской области в сфере архитектуры присуждена четверым авторам архитектурных решений по реставрации кинотеатра «Победа» и приспособлению здания под кукольный театр. 

Победителями в номинации «Объект реставрации» стали Константин Раков, Дмитрий Мамаев, Зоя Жукова и Надежда Иржакова. Согласно постановлению главы региона, коллективу авторов присуждена госпремия в размере 500 тысяч рублей. 

Напомним, что расположенное в центре Волгограда на улице Краснознаменская здание «Училище Кулибина / кинотеатр «Победа»/ является объектом культурного наследия регионального значения. 

Капитальная реконструкция здания бывшего кинотеатра «Победа» с приспособлением его под кукольный театр стартовала в декабре 2020 года. Специалистам пришлось практически из полуразрушенного здания сделать «конфетку». Объект был открыт в декабре 2023 года. Здесь находится не только кукольный театр, но и различные детские студии.

О трудностях реконструкции ИА «Высота 102» сообщало, побывав в «Победе» за месяц до открытия.

Фото из архива ИА «Высота 102»


