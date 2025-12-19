Происшествия

В Волжском 25 водителей стали пешеходами во время рейда силовиков

Происшествия 19.12.2025 17:51
0
19.12.2025 17:51


Межведомственный рейд под названием «Неплательщик» прошел 19 декабря в городе Волжском Волгоградской области. В результате проверок приставов и полиции своих машин лишились 25 водителей. Всего участники рейда проверили 900 автомобилей.

- Арестованы 25 автомобилей, владельцы которых имеют задолженность в рамках исполнительных производств, - сообщили в ГУ ФССП России по Волгоградской области. - На месте оплачены долги на сумму 567 тысяч рублей.

Ранее, напомним, аналогичные мероприятия прошли в Центральном районе Волгограда. В результате своих авто из-за долгов лишись трое водителей.

В ГУ МВД России по региону уточнили, что общая задолженность 25 должников, чьи автомобили арестовали, составила 1947000 рублей.

Также в ходе рейда были выявлены два водителя не имеющие право управления транспортными средствами и 24 водителя не уплатившие административные штрафы в установленный срок. За нарушения административного законодательства два автомобиля были поставлены на специализированную стоянку.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
19.12.2025 17:51
Происшествия 19.12.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.12.2025 14:01
Происшествия 19.12.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.12.2025 12:35
Происшествия 19.12.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.12.2025 11:08
Происшествия 19.12.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.12.2025 09:06
Происшествия 19.12.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 14:58
Происшествия 18.12.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 14:02
Происшествия 18.12.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 12:24
Происшествия 18.12.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 11:30
Происшествия 18.12.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 09:43
Происшествия 18.12.2025 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 07:59
Происшествия 18.12.2025 07:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 05:39
Происшествия 18.12.2025 05:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2025 10:44
Происшествия 17.12.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2025 08:57
Происшествия 17.12.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2025 08:54
Происшествия 17.12.2025 08:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:51
В Волжском 25 водителей стали пешеходами во время рейда силовиковСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде с 1 января повысится плата за техосмотр: на сколько и для каких автоСмотреть фотографии
17:07
Сотни подарков от Детфонда получили дети в волгоградских спеццентрахСмотреть фотографии
16:48
Путин получил СМС о переименовании Волгограда в СталинградСмотреть фотографии
16:30
Театр «Царицынская опера» подводит итоги насыщенного 2025 годаСмотреть фотографии
15:49
Волгоградцы услышали от Путина, когда перестанут отключать интернетСмотреть фотографии
15:45
ИИ-помощник ПСБ для бизнеса назван лучшим банковским чат-ботомСмотреть фотографии
15:24
Водолазы нашли в Волге новые останки расчлененной волгоградкиСмотреть фотографии
15:15
На севере Волгограда при капремонте МКД рабочий сорвался с крышиСмотреть фотографии
14:56
Владимир Путин анонсировал новую семейную выплату с 2026 годаСмотреть фотографии
14:01
В центре Волгограда арестовали иномарки должниковСмотреть фотографии
13:41
Центробанк снизил ключевую ставку до 16%Смотреть фотографии
13:27
«Просто сидел на лавочке»: волжанин чудесным образом оказался в заварушке с инспекторами ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Волгоградцам рассказали, как проверить пенсионные баллы и стажСмотреть фотографии
12:35
В Москве арестовали троих чиновников из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
Названы имена десяти лучших спортсменов Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
Лучшие госпаблики региона получили награды в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:35
Под Волгоградом ордена Мужества передали семьям погибших участников СВОСмотреть фотографии
11:23
На юге Волгограда «приодели» более километра теплосетейСмотреть фотографии
11:08
Трое детей пострадали от наезда авто в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде на 11,5% упали продажи нового жилья по ДДУСмотреть фотографии
10:26
В Камышине празднует 99-летие ветеран ВОВ Владимир МаклецовСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде определили 30 мест для комплексной застройкиСмотреть фотографии
10:00
Прямая линия с Путиным 2025: когда будет, где смотреть, как задать вопросСмотреть фотографии
09:34
В обновленный «белый список» добавили ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»Смотреть фотографии
09:10
Под Волгоградом устраняют последствия аварии на газопроводеСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцы ждут вопрос о Сталинграде на большом разговоре с ПутинымСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом шестой день ищут пропавшего в буран чабанаСмотреть фотографии
08:22
С чем обращались волгоградцы на прямую линию ПутинаСмотреть фотографии
07:32
Мошенники пытаются обмануть родственников пропавших на СВО волгоградцевСмотреть фотографии
 