В Волжском 25 водителей стали пешеходами во время рейда силовиков

Межведомственный рейд под названием «Неплательщик» прошел 19 декабря в городе Волжском Волгоградской области. В результате проверок приставов и полиции своих машин лишились 25 водителей. Всего участники рейда проверили 900 автомобилей.

- Арестованы 25 автомобилей, владельцы которых имеют задолженность в рамках исполнительных производств, - сообщили в ГУ ФССП России по Волгоградской области. - На месте оплачены долги на сумму 567 тысяч рублей.

Ранее, напомним, аналогичные мероприятия прошли в Центральном районе Волгограда. В результате своих авто из-за долгов лишись трое водителей.



В ГУ МВД России по региону уточнили, что общая задолженность 25 должников, чьи автомобили арестовали, составила 1947000 рублей.

Также в ходе рейда были выявлены два водителя не имеющие право управления транспортными средствами и 24 водителя не уплатившие административные штрафы в установленный срок. За нарушения административного законодательства два автомобиля были поставлены на специализированную стоянку.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области





