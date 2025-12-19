На юге Волгограда «приодели» более километра теплосетей





В Красноармейском районе Волгограда специалисты завершают работу по теплоизоляции сетей отопления. Для снижения теплопотерь и повышения надежности системы смонтировано около 1,1 км специального покрытия на семи участках трубопровода по улицам Арсеньева и Приканальной.

- Наши специалисты сначала сняли пришедшее в негодность старое изоляционное покрытие. После очистки труб от ржавчины и пыли нанесли антикоррозионное покрытие. Оно защитит металл от влаги, которая может проникать как снаружи, если повредить верхнюю оболочку, - рассказал руководитель подрядной организации Олег Паршин.

После обработки труб антикоррозийным составом специалисты утеплили трубы минераловатными матами. А сверху рабочие смонтировали прочную оболочку из рулонного стеклопластика, которая обеспечит долговечность конструкции и защитит утеплитель от внешних воздействий. Такая многослойность будет способствовать существенному снижению теплопотерь.

С начала года в Волгограде обновили уже около 4000 метров изоляции на теплосетях.

Фото: «Концессии теплоснабжения»