Под Волгоградом на два дня закроют железнодорожный переезд

В Городищенском районе Волгоградской области с 7 по 9 декабря будет закрыт железнодорожный переезд на 1042 км перегона Котлубань - Гумрак. На этом участке, как сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, будут проводиться ремонтные работы.

Водителям транспортных средств придется пользоваться объездной дорогой через поселок Гумрак.

Указанный железнодорожный переезд находится на пересечение с автодорогой, ведущей от трассы «Р-22 «Каспий» к хутору Новая Надежда в Городищенском районе Волгоградской области.

Фото: Приволжской железной дороги