Волгоградцам рассказали, как проверить пенсионные баллы и стаж





Волгоградцам рассказали, как узнать о накопленных пенсионных баллах и рабочем стаже. Как пояснили в Соцфонде, выписку можно заказать бесплатно через портал «Госуслуги» или в отделе МФЦ.

После волгоградцам в выписке предоставят данные о трудовом стаже, количестве пенсионных баллов, работодателях и сумме страховых взносов, по которым рассчитывается сумма пенсионных выплат. Размер выплат напрямую зависит от количества набранных баллов, которые, в свою очередь, рассчитываются от суммы взносов.

В случае обнаружения ошибки, жителям региона можно обратиться в отделение Соцфонда для корректировки данных лицевого счета.