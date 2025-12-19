Путин получил СМС о переименовании Волгограда в Сталинград

Вопрос о переименовании Сталинграда, хотя и не прозвучал в обычном формате на Прямой линии Путина, но все-таки в буквальном смысле слова промелькнул на экране, где транслировались многочисленные сообщения и вопросы, направленные главе государства в формате СМС.
– Вернуть название городу Сталина! – написал неизвестный, и это сообщение появилось на главном экране.
При этом и еще одно сообщение, показанное на экране, оказалось по теме Сталина.
– Где душа Сталина – в аду или в раю? – гласил вопрос.
Ни на один из этих двух вопросов Владимир Путин в прямом эфире не отвечал.
Между тем, напомним, некоторые читатели ИА «Высота 102» предполагали, что вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград может быть задан одним из волгоградских журналистов, которые сидели в зале и представляли регион. Однако волгоградцы по факту не озвучили ни одного вопроса.