В Волгограде нарушено движение скоростных трамваев

Транспорт 13.12.2025 11:21
13 декабря в Волгограде произошел сбой в движении скоростных трамваев, маршруты которых временно сокращены.

- По техническим причинам временно изменены границы  движения трамвая маршрутов СТ и СТ2, - сообщил Telegram-канал «Волгоградский трамвай».

Так, трамваи не идут на ВГТЗ.

Вагоны по маршруту СТ осуществляет движение в границах остановок Площадь Чекистов - Гимназия №14. Трамвайный маршрут СТ2 также следует от Ельшанки до Гимназии №14.

Также, по сообщению диспетчеров, временно изменены границы трамвая маршрута №13 в Краснооктябрьском районе. Вагоны двигаются в границах остановок ул. Матросова - ул. Триумфальная (депо).

