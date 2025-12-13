В Волгограде нарушено движение скоростных трамваев

13 декабря в Волгограде произошел сбой в движении скоростных трамваев, маршруты которых временно сокращены.
- По техническим причинам временно изменены границы движения трамвая маршрутов СТ и СТ2, - сообщил Telegram-канал «Волгоградский трамвай».
Так, трамваи не идут на ВГТЗ.
Вагоны по маршруту СТ осуществляет движение в границах остановок Площадь Чекистов - Гимназия №14. Трамвайный маршрут СТ2 также следует от Ельшанки до Гимназии №14.
Также, по сообщению диспетчеров, временно изменены границы трамвая маршрута №13 в Краснооктябрьском районе. Вагоны двигаются в границах остановок ул. Матросова - ул. Триумфальная (депо).
