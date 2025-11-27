В Волгограде в вечерний час пик встало движение скоростного трамвая





27 ноября в Краснооктябрьском районе Волгограда встало движение скоростного трамвая. По информации очевидцев, один из пассажиров получил серьезные травмы из-за торможения вагона СТ2 на остановке «39-я Гвардейская».





- Из-за падения пассажира движение в направлении Тракторозаводского района остановлено. Всем приходится пересаживаться на троллейбусы. Остановки переполнены. Троллейбусы подряд идут почему-то в депо до «Дворца спорта». Полный коллапс и неразбериха, - рассказал журналистам один из волгоградцев.

В городском центре управления пассажирскими перевозками информацию горожан о ДТП подтвердили уточнив что в настоящее время даже примерные сроки запуска движения неизвестны.









- На месте работает наряд Госавтоинспекции. Ждём оформления протокола, - подытожила диспетчер.

Фото: ИА «Высота 102»