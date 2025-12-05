Транспорт

Поставили на паузу? В Волгограде отменили закупку на ремонт Сарептского путепровода

Транспорт 05.12.2025 21:44
05.12.2025 21:44


В Волгограде МУ «Комдорстрой», которое выступает заказчиком работ по ремонту второй очереди путепровода через ж/д пути у станции «Сарепта» в Красноармейском районе, отменило закупку, которая проводилась в форме открытого электронного конкурса, передает ИА «Высота 102». 

На сайте Госзакупок отмечается, что определение поставщика на выполнение работ по ремонту моста приостановлено 5 декабря. Причины отмены закупки не поясняются.

Ранее, напомним, было объявлено о старте электронного аукциона по поиску подрядчика для ремонта второй очереди Сарептского путепровода. Начальная стоимость работ составляла чуть более 403 миллионов рублей. Этап подачи заявок от потенциальных участников должен был завершиться 11 декабря текущего года.

Протяженность Сарептского путепровода составляет 402 метра. Ширина – 14 метров. Ремонт первой очереди путепровода был проведен в 2024 году. Тогда на первой части моста укрепили бетонное основание, обновили дорожное полотно, усилили несущие конструкции, установили новые опоры наружного освещения, а также отремонтировали подмостовое пространство. Аналогичные работы были запланированы и на второй части этого искусственного сооружения.

Ремонт планировали выполнить до сентября 2027 года.

