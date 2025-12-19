Владимир Путин анонсировал новую семейную выплату с 2026 года

Президент России Владимир Путин на прямой линии сообщил о новых мерах поддержки для семей с детьми, особенно со скромным доходом, которые начнут работать с 2026 года. Глава государства сообщил, что такие семьи смогут вернуть 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

- Что касается семей с детьми, здесь вообще все должно выстраиваться вокруг семьи. Мы и стараемся так сделать, но просто обращаю внимание на то, что дополнительные меры поддержки семьи с детьми вводятся с 1 января следующего года, - сказал Путин. - Например, из уплаченных 13% НДФЛ на доходы физических лиц в семьях, где доходы являются скромными, из 13% уплаченных 7%, то есть большая часть, будет возвращаться назад в семью. Ну, в принципе, это такой, надеюсь, будет реальный способ поддержки семьи с детьми. Я уже не говорю о других составляющих поддержки семей с детьми. Ну, конечно, этого недостаточно.

Глава государства подчеркнул, что политика государства как на федеральном, так и на региональном уровне должна вестись вокруг совершенствования системы поддержки семей с детьми.





