Происшествия

Трое детей пострадали от наезда авто в Волгограде

Происшествия 19.12.2025 11:08
0
19.12.2025 11:08


В Волгограде от наезда автомобилей пострадали трое детей 9, 11 и 12 лет. Несовершеннолетние попали под колеса авто, когда переходили дорогу одни или со взрослыми.

В ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне днем в Тракторозаводском районе водитель «ВАЗ-21104» напротив дома №25 по улице Дундича сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Ворошиловском районе вечером водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 11-летнего пешехода. ДТП произошло напротив дома №19 по улице Баррикадная на регулируемом пешеходном переходе. После совершения наезда водитель покинул место происшествия. Его ищут.

В Дзержинском районе вечером водитель Kia Spectra на улице Шекснинская совершил наезд на двух пешеходов, один из которых 9-летний мальчик. Они переходили проезжую часть напротив дома №48 справа налево по ходу движения транспортных средств по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Все пострадавшие в ДТП дети госпитализированы. Им оказывается помощь.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
19.12.2025 12:35
Происшествия 19.12.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.12.2025 11:08
Происшествия 19.12.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.12.2025 09:06
Происшествия 19.12.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 14:58
Происшествия 18.12.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 14:02
Происшествия 18.12.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 12:24
Происшествия 18.12.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 11:30
Происшествия 18.12.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 09:43
Происшествия 18.12.2025 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 07:59
Происшествия 18.12.2025 07:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 05:39
Происшествия 18.12.2025 05:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2025 10:44
Происшествия 17.12.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2025 08:57
Происшествия 17.12.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.12.2025 08:54
Происшествия 17.12.2025 08:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 15:21
Происшествия 16.12.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 11:53
Происшествия 16.12.2025 11:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:59
Волгоградцам рассказали, как проверить пенсионные баллы и стажСмотреть фотографии
12:35
В Москве арестовали троих чиновников из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
Названы имена десяти лучших спортсменов Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
Лучшие госпаблики региона получили награды в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:01
Студентов ВолГУ отметили именными стипендиями от T2 за лучшие разработкиСмотреть фотографии
11:35
Под Волгоградом ордена Мужества передали семьям погибших участников СВОСмотреть фотографии
11:23
На юге Волгограда «приодели» более километра теплосетейСмотреть фотографии
11:08
Трое детей пострадали от наезда авто в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде на 11,5% упали продажи нового жилья по ДДУСмотреть фотографии
10:26
В Камышине празднует 99-летие ветеран ВОВ Владимир МаклецовСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде определили 30 мест для комплексной застройкиСмотреть фотографии
10:00
Прямая линия с Путиным 2025: когда будет, где смотреть, как задать вопросСмотреть фотографии
09:34
В обновленный «белый список» добавили ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»Смотреть фотографии
09:10
Под Волгоградом устраняют последствия аварии на газопроводеСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцы ждут вопрос о Сталинграде на большом разговоре с ПутинымСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом шестой день ищут пропавшего в буран чабанаСмотреть фотографии
08:22
С чем обращались волгоградцы на прямую линию ПутинаСмотреть фотографии
07:32
Мошенники пытаются обмануть родственников пропавших на СВО волгоградцевСмотреть фотографии
07:08
«Каждый день коптят»: скандальный завод во Фролово продолжает травить жителей ядовитыми выбросамиСмотреть фотографииCмотреть видео
06:50
Для волгоградских водителей с 1 января изменится порядок замены правСмотреть фотографии
06:37
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 6-часового запретаСмотреть фотографии
06:24
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 6 часовСмотреть фотографии
06:18
Волгоградским таксистам повысят штраф за перевозку детей без креселСмотреть фотографии
06:02
Волгоградцам рассказали о регистрации кошек и собак с 1 сентября 2026 годаСмотреть фотографии
00:39
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за опасности БПЛАСмотреть фотографии
00:22
В Волгограде и области объявлена беспилотная опасность вечером 18 декабряСмотреть фотографии
21:26
Андрей Максимов возглавил Урюпинский районСмотреть фотографии
20:57
Сразу два главы района подали в отставку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:09
Задержан отравитель лошадей в волгоградском конном клубеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Три волгоградских вуза вошли в рейтинг университетов БРИКССмотреть фотографии
 