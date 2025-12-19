Трое детей пострадали от наезда авто в Волгограде

В Волгограде от наезда автомобилей пострадали трое детей 9, 11 и 12 лет. Несовершеннолетние попали под колеса авто, когда переходили дорогу одни или со взрослыми.

В ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне днем в Тракторозаводском районе водитель «ВАЗ-21104» напротив дома №25 по улице Дундича сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Ворошиловском районе вечером водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 11-летнего пешехода. ДТП произошло напротив дома №19 по улице Баррикадная на регулируемом пешеходном переходе. После совершения наезда водитель покинул место происшествия. Его ищут.

В Дзержинском районе вечером водитель Kia Spectra на улице Шекснинская совершил наезд на двух пешеходов, один из которых 9-летний мальчик. Они переходили проезжую часть напротив дома №48 справа налево по ходу движения транспортных средств по нерегулируемому пешеходному переходу.

Все пострадавшие в ДТП дети госпитализированы. Им оказывается помощь.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!