В Волгограде льготников обещают обеспечить лекарствами

Расследования 19.12.2025 21:35
19.12.2025 21:35


В Волгоградской области жителям не грозит дефицит востребованных льготными категориями лекарственных препаратов. С таким заявлением 19 декабря выступили в администрации региона.

Так, в частности, сообщается, что запас лекарственных препаратов по основным нозологиям достаточен для обеспечения волгоградских льготников на конец 2025 года и первые месяцы 2026 года. 

– Закупочные мероприятия на I полугодие 2026 года осуществляются в плановом порядке и проводятся в строгом соответствии с потребностью, заявленной подведомственными Облздраву медицинскими организациями. Для удобства пациентов организована эффективная маршрутизация. По запросам граждан оперативно выдаются рецепты на необходимые препараты, – сообщили в волгоградском обладмине. 

 В случаях, если возникают проблемы с получением льготных лекарств, волгоградцам рекомендуют обращаться в облздрав.

–  Комитет оперативно реагирует и помогает в решении всех возникающих вопросов, – заверяют чиновники. 

