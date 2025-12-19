В Волгограде льготников обещают обеспечить лекарствами





В Волгоградской области жителям не грозит дефицит востребованных льготными категориями лекарственных препаратов. С таким заявлением 19 декабря выступили в администрации региона.

Так, в частности, сообщается, что запас лекарственных препаратов по основным нозологиям достаточен для обеспечения волгоградских льготников на конец 2025 года и первые месяцы 2026 года.

– Закупочные мероприятия на I полугодие 2026 года осуществляются в плановом порядке и проводятся в строгом соответствии с потребностью, заявленной подведомственными Облздраву медицинскими организациями. Для удобства пациентов организована эффективная маршрутизация. По запросам граждан оперативно выдаются рецепты на необходимые препараты, – сообщили в волгоградском обладмине.

В случаях, если возникают проблемы с получением льготных лекарств, волгоградцам рекомендуют обращаться в облздрав.

– Комитет оперативно реагирует и помогает в решении всех возникающих вопросов, – заверяют чиновники.