Транспорт

Цены за проезд в автобусах по Волгоградской области ограничили предельными тарифами

Транспорт 15.12.2025 15:50
0
15.12.2025 15:50


В Волгоградской области утверждены предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах на 2026 год. Для снижения денежной нагрузки на пассажиров маршруты разбиты на зоны, которые будут учитываться при поездке. Полную цену билета будут платить только те, кто движется от начальной до конечной точки маршрута.

- Размеры предельных тарифов, действующие в настоящее время, остались неизменными - на уровне не более 2,23 руб. за 1 пассажирокилометр, - такое решение принято на заседании коллегии комитета тарифного регулирования. - По предложению областного комитета транспорта и дорожного хозяйства произведены расчеты и приняты тарифы для 192 тарифных участков 65 автобусных маршрутов с сохранением прежней стоимости проезда от начальной до конечной точки маршрута.

Так, к примеру, предельный тариф автобусного маршрута «Волжский (30 микрорайон) – Волгоград (ЖДВ)» останется на прежнем уровне – 81 рубль. Проезд на участке «Волжский (30 микрорайон) – Волгоград (3 школа) будет стоит уже дешевле – 52 рубля, а от 3-ей школы до железнодорожного вокзала в Волгограде - 29 рублей. По аналогичному принципу в данному случае будет взиматься и плата за багаж: максимальный тариф 12 рублей, а потом 8 и 4 рубля соответственно.

Четыре зоны, к примеру, будут действовать на маршруте «Волгоград (АВ) – с. Карповка». Предельный тариф от начальной до конечной точки составит 109 рублей и 17 рублей за багаж. Пассажиры, которые следуют от автовокзала до поселка М.Горького заплатят 40 рублей за проезд и 6 рублей за багаж. От поселка М.Горького до р.п. Новый Рогачик - 47 рублей за билет и 7 за багаж. А от р.п. Новый Рогачик до с. Карповка – 22 рубля и 3 рубля соответственно.

По такому же принципу будет взиматься плата и на других регулярных межмуниципальных маршрутах. Подробнее - здесь.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
15.12.2025 15:50
Транспорт 15.12.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.12.2025 11:21
Транспорт 13.12.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.12.2025 17:04
Транспорт 12.12.2025 17:04
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.12.2025 09:29
Транспорт 11.12.2025 09:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.12.2025 16:10
Транспорт 10.12.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.12.2025 14:29
Транспорт 10.12.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.12.2025 05:47
Транспорт 09.12.2025 05:47
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.12.2025 20:03
Транспорт 08.12.2025 20:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.12.2025 21:44
Транспорт 05.12.2025 21:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.12.2025 10:41
Транспорт 05.12.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.12.2025 09:39
Транспорт 05.12.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.12.2025 09:24
Транспорт 03.12.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.12.2025 12:55
Транспорт 02.12.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.11.2025 19:08
Транспорт 27.11.2025 19:08
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.11.2025 18:15
Транспорт 24.11.2025 18:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:08
Под Волгоградом осудили женщину-водителя, которая едва не убила подростка в ДТПСмотреть фотографии
16:54
Умерла пострадавшая при взрыве в Петрове Вале пенсионеркаСмотреть фотографии
16:30
Четыре чабана насмерть замерзли в волгоградской степи во время бурана, один пропалСмотреть фотографии
16:28
Экс-глава района Шкарупелов назначен главой Облпромторга и ТЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:56
Кампус мечты: каким должен быть образовательный кластер будущего, изучили «Ростелеком» и ФРИИСмотреть фотографии
15:50
Цены за проезд в автобусах по Волгоградской области ограничили предельными тарифамиСмотреть фотографии
15:30
В райцентре Волгоградской области 77-летняя пенсионерка сгорела в доме с неисправной печьюСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде омбудсмен назвал правозащитников года и лучших журналистовСмотреть фотографии
14:23
Новое производственное достижение на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде в 2026 году приступят к созданию областного центра реабилитацииСмотреть фотографии
13:40
ФСБ задержала поджигателей авто силовиков в Волгоградской и других областях РоссииСмотреть фотографии
13:40
В Котово хозяйку двух хаски обязали выплатить ущерб за 60 разорванных утокСмотреть фотографии
13:09
Уехавшая из России опекун почти три года получала деньги на бывших приемных детейСмотреть фотографии
13:07
ФСБ задержала причастных к обороту средств поражения волгоградцевСмотреть фотографии
12:36
Бочаров передал участникам боевых действий 60 новых автомобилейСмотреть фотографии
11:59
Моржи из 5 регионов устроили заплыв под Волгоградом в экстремальную погодуСмотреть фотографии
11:55
Pussy Riot признана в России экстремистской организациейСмотреть фотографии
11:48
Силовики взяли штурмом дом с вымогателями под Волгоградом – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Горнолыжные курорты на юге, куда можно «навострить лыжи» этой зимойСмотреть фотографии
11:30
«Ёк-Макарёк» и фирменные трусы: волгоградские пенсионерки зажгли на шоу у МалаховаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:14
«Начало матча не задалось»: гандболисты «Каустика» в Волгограде проиграли «Чеховским медведям»Смотреть фотографии
11:11
Часть сёл в трёх районах Волгоградской области остаётся без светаСмотреть фотографии
10:53
Зал Воинской Славы на Мамаевом кургане закроют для туристов 16 декабряСмотреть фотографии
10:47
Под Волгоградом простились с 30-летним бойцом СВО Андреем НечаевымСмотреть фотографии
10:42
Волгоградцев призвали добровольно сдать оружие и боеприпасыСмотреть фотографии
10:37
148 тысячам волгоградцев закрыли выезд за границуСмотреть фотографии
10:32
Сотни тысяч ростовчан остались без тепла морозным утром 15 декабряСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде мэрия накрутит выручку от уличной рекламы до 130 млн рублейСмотреть фотографии
09:26
В Волгограде забраковали 700 кг молока со странным сертификатомСмотреть фотографии
09:18
Искры летели во все стороны: в Камышине засняли наезд иномарки на памятник Дмитрию СолунскомуСмотреть фотографииCмотреть видео
 