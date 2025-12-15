Цены за проезд в автобусах по Волгоградской области ограничили предельными тарифами

В Волгоградской области утверждены предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах на 2026 год. Для снижения денежной нагрузки на пассажиров маршруты разбиты на зоны, которые будут учитываться при поездке. Полную цену билета будут платить только те, кто движется от начальной до конечной точки маршрута.

- Размеры предельных тарифов, действующие в настоящее время, остались неизменными - на уровне не более 2,23 руб. за 1 пассажирокилометр, - такое решение принято на заседании коллегии комитета тарифного регулирования. - По предложению областного комитета транспорта и дорожного хозяйства произведены расчеты и приняты тарифы для 192 тарифных участков 65 автобусных маршрутов с сохранением прежней стоимости проезда от начальной до конечной точки маршрута.

Так, к примеру, предельный тариф автобусного маршрута «Волжский (30 микрорайон) – Волгоград (ЖДВ)» останется на прежнем уровне – 81 рубль. Проезд на участке «Волжский (30 микрорайон) – Волгоград (3 школа) будет стоит уже дешевле – 52 рубля, а от 3-ей школы до железнодорожного вокзала в Волгограде - 29 рублей. По аналогичному принципу в данному случае будет взиматься и плата за багаж: максимальный тариф 12 рублей, а потом 8 и 4 рубля соответственно.

Четыре зоны, к примеру, будут действовать на маршруте «Волгоград (АВ) – с. Карповка». Предельный тариф от начальной до конечной точки составит 109 рублей и 17 рублей за багаж. Пассажиры, которые следуют от автовокзала до поселка М.Горького заплатят 40 рублей за проезд и 6 рублей за багаж. От поселка М.Горького до р.п. Новый Рогачик - 47 рублей за билет и 7 за багаж. А от р.п. Новый Рогачик до с. Карповка – 22 рубля и 3 рубля соответственно.

По такому же принципу будет взиматься плата и на других регулярных межмуниципальных маршрутах. Подробнее - здесь.





