Речные трамвайчики в Волгограде завершают сезон навигации

В Волгограде до конца текущей недели будут выполнены последние рейсы по водному маршруту «Волгоград - Щучий проран – Культбаза». После 7 декабря речные трамвайчики в данном направлении ходить не будут.

Как уточнили в администрации Волгограда, круглогодичная линия «Руднева - Сарпинский» продолжит работу. Актуальное расписание представлено на сайте волгоградского пассажирского порта.

В уходящем сезоне муниципальный речной транспорт перевез почти 400 тысяч человек.

В мэрии напомнили, что по пяти маршрутам «Волгоград - Островная», «Тулака - Сарпинский», «Обувная фабрика - Сарпинский», «Красноармейск – Вязовая Грива» и «Волгоград - Зайчики» перевозки ежегодно осуществляются с марта по ноябрь с учетом гидрологических условий.

