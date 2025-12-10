Транспорт

В Волгограде остановлено движение трамваев N°5, N°7 и N°10 на Жилгородок

Транспорт 10.12.2025 14:29
0
10.12.2025 14:29


10 декабря в Волгограде произошёл сбой в работе электротранспорта. В Центральном и Дзержинском районах по временному маршруту запущены трамваи N°5, N°7 и N°10.

- По техническим причинам временно изменены границы движения трамвая маршрутов N°5, N°7 и N°10. Трамвай маршрутов N°5, N°7 и N°10 осуществляет движение в границах остановок «Жилгородок — ул. Хорошева», «Детский центр — Школа №36», — сообщили в компании «Электротранспорт полюс».

Отметим, в свою очередь в городском центре пассажирских перевозок уточнили, что по временным маршрутам подвижной состав будет курсировать до устранения аварии на линии. На месте уже работает восстановительная бригада. Для запуска движения в привычном режиме может потребоваться до одного часа.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
10.12.2025 14:29
Транспорт 10.12.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.12.2025 05:47
Транспорт 09.12.2025 05:47
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.12.2025 20:03
Транспорт 08.12.2025 20:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.12.2025 21:44
Транспорт 05.12.2025 21:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.12.2025 10:41
Транспорт 05.12.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.12.2025 09:39
Транспорт 05.12.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.12.2025 09:24
Транспорт 03.12.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.12.2025 12:55
Транспорт 02.12.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.11.2025 19:08
Транспорт 27.11.2025 19:08
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.11.2025 18:15
Транспорт 24.11.2025 18:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.11.2025 18:29
Транспорт 22.11.2025 18:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.11.2025 07:21
Транспорт 22.11.2025 07:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.11.2025 20:15
Транспорт 18.11.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.11.2025 16:17
Транспорт 17.11.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.11.2025 13:21
Транспорт 06.11.2025 13:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:06
Гидрометцентр: в Волгоградской области гололедица задержится ещё на несколько днейСмотреть фотографии
15:02
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО 28-летним Денисом РоссохатскимСмотреть фотографии
14:55
Необходимость воспитания экологической ответственности обсудили на ЭкосоветеСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом простятся с экс-главой поселения Александром СаломатинымСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде остановлено движение трамваев N°5, N°7 и N°10 на ЖилгородокСмотреть фотографии
14:28
Пользователь соцсети в Волгограде осужден за одобрение убийства военного ВС РФСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде музей-панорама временно отказался от вечерних посетителейСмотреть фотографии
13:59
Триумф инноваций: четыре победы EXEED на национальной премии «Автомобиль года в России – 2025»Смотреть фотографии
13:43
«Бесчеловечное преступление»: Владимир Сальный потребовал найти волгоградского отравителя лошадейСмотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом прокуратура взыскала ущерб за коммунальный фонтанСмотреть фотографии
12:55
Треть всех новых сайтов Т2 за 2025 год построены на отечественном оборудованииСмотреть фотографии
12:24
УФНС рекомендует волгоградцам встретить Новый год без долгов по налогамСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде «обнулили» опасный сыр и его производствоСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде гордума ограничит площадь садовых участков 25 соткамиСмотреть фотографии
11:59
Десятимиллионную тонну жидкой каустической соды выпустили в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
Гостиницу «Ахтуба» в Волжском опечатали по решению судаСмотреть фотографии
11:34
В райцентре Волгоградской области насмерть сбили женщинуСмотреть фотографии
11:30
Ростовчане выбились в лидеры по борьбе с коррупцией в чиновничьих кабинетахСмотреть фотографии
11:12
МВД ищет волгоградца, залившего лошадям рты кислотой в конном клубеСмотреть фотографии
11:12
Под Волгоградом двое госпитализированы после ДТП на региональной трассеСмотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области в снегопад три фуры слетели в кюветСмотреть фотографииCмотреть видео
10:59
Устроивший стрельбу на свадьбе волгоградец будет ожидать суда в СИЗОСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде автомагистрали спасают от гололёда 50 спецмашинСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
Один человек погиб, двое ранены в ДТП на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
72-летний волгоградец украл в гипермаркете еду на 7 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде снесут аварийный дом в посёлке Саши ЧекалинаСмотреть фотографии
10:08
17 мостовых сооружений построят и модернизируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде коммунальщики заменили аварийный трубопровод на ул. ХабаровскойСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде закрыли главный вход в Дзержинский райсуд из-за мер безопасностиСмотреть фотографии
09:22
В Волгоградской области похоронили погибшего год назад в ДНР Александра КосоговаСмотреть фотографии
 