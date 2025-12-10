В Волгограде остановлено движение трамваев N°5, N°7 и N°10 на Жилгородок





10 декабря в Волгограде произошёл сбой в работе электротранспорта. В Центральном и Дзержинском районах по временному маршруту запущены трамваи N°5, N°7 и N°10.

- По техническим причинам временно изменены границы движения трамвая маршрутов N°5, N°7 и N°10. Трамвай маршрутов N°5, N°7 и N°10 осуществляет движение в границах остановок «Жилгородок — ул. Хорошева», «Детский центр — Школа №36», — сообщили в компании «Электротранспорт полюс».

Отметим, в свою очередь в городском центре пассажирских перевозок уточнили, что по временным маршрутам подвижной состав будет курсировать до устранения аварии на линии. На месте уже работает восстановительная бригада. Для запуска движения в привычном режиме может потребоваться до одного часа.