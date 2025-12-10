В Волгограде из-за серии ДТП встало движение на 2-й Продольной





10 декабря в Советском районе Волгограда произошла серия аварий. По информации очевидцев, из-за ДТП у перекрёстка Университетского проспекта с ул. Краснопресненской оказалось осложнено автомобильное движение в направлении остановки «Нефтяной колледж».





- Заблокированы все три полосы. Вроде бы столкнулись две иномарки. Один из автомобилей развернуло на 180 градусов. Сейчас стоят, ждут ГАИ, - рассказал журналистам один из очевидцев.

Ещё один мужчина уверяет, что столкнулись вовсе не две машины, а сразу несколько. Редакция ИА «Высота 102» обратилась в ГУ МВД России по Волгоградской области с просьбой прокомментировать аварию.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на 2-й Продольной в настоящее время уже растянулась на 6 километров и продолжает стремительно расти еще из-за трех ДТП. Все аварии произошли на оживленной магистрали на расстоянии от 200 до 400 метров друг от друга.

Часть автолюбителей на текущий момент пытаются объехать пробку по дороге-дублёру, однако и здесь уже отмечается транспортный затор.

Фото: Волгоград / t.me