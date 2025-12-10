Транспорт

В Волгограде из-за серии ДТП встало движение на 2-й Продольной

Транспорт 10.12.2025 16:10
0
10.12.2025 16:10


10 декабря в Советском районе Волгограда произошла серия аварий. По информации очевидцев, из-за ДТП у перекрёстка Университетского проспекта с ул. Краснопресненской оказалось осложнено автомобильное движение в направлении остановки «Нефтяной колледж».


- Заблокированы все три полосы. Вроде бы столкнулись две иномарки. Один из автомобилей развернуло на 180 градусов. Сейчас стоят, ждут ГАИ, - рассказал журналистам один из очевидцев.

Ещё один мужчина уверяет, что столкнулись вовсе не две машины, а сразу несколько. Редакция ИА «Высота 102» обратилась в ГУ МВД России по Волгоградской области с просьбой прокомментировать аварию.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на 2-й Продольной в настоящее время уже растянулась на 6 километров и продолжает стремительно расти еще из-за трех ДТП. Все аварии произошли на оживленной магистрали на расстоянии от 200 до 400 метров друг от друга. 

Часть автолюбителей на текущий момент пытаются объехать пробку по дороге-дублёру, однако и здесь уже отмечается транспортный затор.  

Фото: Волгоград / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
10.12.2025 16:10
Транспорт 10.12.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.12.2025 14:29
Транспорт 10.12.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.12.2025 05:47
Транспорт 09.12.2025 05:47
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.12.2025 20:03
Транспорт 08.12.2025 20:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.12.2025 21:44
Транспорт 05.12.2025 21:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.12.2025 10:41
Транспорт 05.12.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.12.2025 09:39
Транспорт 05.12.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.12.2025 09:24
Транспорт 03.12.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.12.2025 12:55
Транспорт 02.12.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.11.2025 19:08
Транспорт 27.11.2025 19:08
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.11.2025 18:15
Транспорт 24.11.2025 18:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.11.2025 18:29
Транспорт 22.11.2025 18:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.11.2025 07:21
Транспорт 22.11.2025 07:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.11.2025 20:15
Транспорт 18.11.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.11.2025 16:17
Транспорт 17.11.2025 16:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:25
Волгоград украшают арт-объектами к Новому годуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
Чемпионом Волгоградской области по боулингу стал Сергей ЛазаревСмотреть фотографии
17:09
В Госдуме пообещали взять на контроль дело об отравлении лошадей под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:54
Владимир Путин наградил работников КФХ регионаСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде из-за серии ДТП встало движение на 2-й ПродольнойСмотреть фотографии
16:02
Главврача саратовского онкодиспансера уволили после скандалаСмотреть фотографии
15:43
Ветераны СВО смогут бесплатно переобучиться в колледжахСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде главному энергетику кардиоцентра грозит срок за ЧП на подстанцииСмотреть фотографии
15:06
Гидрометцентр: в Волгоградской области гололедица задержится ещё на несколько днейСмотреть фотографии
15:02
Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО 28-летним Денисом РоссохатскимСмотреть фотографии
14:55
Необходимость воспитания экологической ответственности обсудили на ЭкосоветеСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом простятся с экс-главой поселения Александром СаломатинымСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде остановлено движение трамваев N°5, N°7 и N°10 на ЖилгородокСмотреть фотографии
14:28
Пользователь соцсети в Волгограде осужден за одобрение убийства военного ВС РФСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде музей-панорама временно отказался от вечерних посетителейСмотреть фотографии
13:59
Триумф инноваций: четыре победы EXEED на национальной премии «Автомобиль года в России – 2025»Смотреть фотографии
13:43
«Бесчеловечное преступление»: Владимир Сальный потребовал найти волгоградского отравителя лошадейСмотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом прокуратура взыскала ущерб за коммунальный фонтанСмотреть фотографии
12:55
Треть всех новых сайтов Т2 за 2025 год построены на отечественном оборудованииСмотреть фотографии
12:24
УФНС рекомендует волгоградцам встретить Новый год без долгов по налогамСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде «обнулили» опасный сыр и его производствоСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде гордума ограничит площадь садовых участков 25 соткамиСмотреть фотографии
11:59
Десятимиллионную тонну жидкой каустической соды выпустили в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
Гостиницу «Ахтуба» в Волжском опечатали по решению судаСмотреть фотографии
11:34
В райцентре Волгоградской области насмерть сбили женщинуСмотреть фотографии
11:30
Ростовчане выбились в лидеры по борьбе с коррупцией в чиновничьих кабинетахСмотреть фотографии
11:12
МВД ищет волгоградца, залившего лошадям рты кислотой в конном клубеСмотреть фотографии
11:12
Под Волгоградом двое госпитализированы после ДТП на региональной трассеСмотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области в снегопад три фуры слетели в кюветСмотреть фотографииCмотреть видео
10:59
Устроивший стрельбу на свадьбе волгоградец будет ожидать суда в СИЗОСмотреть фотографии
 