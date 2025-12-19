Общество

В обновленный «белый список» добавили ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»

Общество 19.12.2025 09:34
19.12.2025 09:34


Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вновь дополнило ранее сформированный перечень сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102», в него вошли новые сервисы по поиску работы, сайты аэропортов, ряд телеканалов, СМИ и радиостанций, а также информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным». 

Кроме того, перечень пополнился сайтами Совета Федерации, МВД, МЧС, Движения первых, авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа», интернет-ресурсом «Объясняем РФ», «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», сайтами оператора связи «Мотив», Московской биржи,  портала для вакансий и поиска работы HeadHunter, сервисом краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв», сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка», «Деловые линии», онлайн-кинотеатра «Иви», а также супермаркетов «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович».

В данный список вошли и ряд СМИ: приложение с радиостанциями «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ», «Мир». 

Напомним, в период ограничений для волгоградцев ранее были доступны сервисы: VK, «Одноклассники», Mail.ru, Max, Ozon, Wildberries, сервисы «Яндекса», «Дзен», Rutube, сайт платёжной системы «Мир», личные кабинеты операторов «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком» и T2, а также «Госуслуги», платформа для дистанционного голосования, официальные сайты Президента и Правительства РФ, Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, Почта России, Альфа-Банк, государственная система цифровой маркировки товаров Честный знак, Комсомольская правда, РИА Новости, РБК, Газета.ру, Лента.ру, Rambler, РЖД и туристический портал Туту.ру, навигатор 2ГИС, такси Максим и сервис прогноза погоды Gismeteo, сервисы операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», платформы «Россия – страна возможностей», федеральной государственной информационной системы «Молодежь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход», сайты газеты «Известия», ТАСС, сервиса поиска, покупки и продажи недвижимости «Домклик», охранной системы «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатра «Окко». Важно отметить, что перечень цифровых платформ формируется, как утверждают в министерстве, и  на основе предложений федеральных и региональных органов власти. 

Ранее председатель волгоградского отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин высказался по поводу отсутствия в «белом списке» Минцифры региональных СМИ

