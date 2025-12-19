Общество

Волгоградцы услышали от Путина, когда перестанут отключать интернет

Общество 19.12.2025 15:49
0
19.12.2025 15:49


Президент на Прямой линии ответил на злободневный вопрос об отключении интернета в некоторых регионах. Эта проблема, напомним, волнует и жителей Волгоградской области. 

По словам главы государства, ограничения мобильной связи в России призваны минимизировать опасность при атаках беспилотников. 

- И здесь, конечно,  мы понимаем, что здесь ограничения, связанные с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов и так далее, — сказал он, комментируя слова журналистки из Белгорода, что в каждом приграничном регионе РФ связь является одним из самых острых вопросов.

По его словам, проблема использования Украиной интернета при ударах БПЛА будет решаться, в том числе переходом на отечественное программное обеспечение.

- Здесь два способа решения проблемы. Первое — это переходить на отечественное программное обеспечение и на наше так называемое железо. Потому что ведь многие сервисы продолжают работать. И второе: можно использовать и возможности иностранных производителей, но надо договариваться с ними тогда о том, чтобы эти сервисы переводили на территорию Российской Федерации, — подчеркнул президент.


