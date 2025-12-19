Расследования

Водолазы нашли в Волге новые останки расчлененной волгоградки

19.12.2025
В Волгограде 19 декабря водолазы достали из Волги новые останки женщины, которую убил и разрубил на куски её супруг. В ГКУ Служба спасения уточнили, что провели поисковые работы в реке по повторной заявке отдела полиции №7 в Волгограде.

- Силами Красноармейского поисково-спасательного подразделения (маневренного) были проведены поисковые водолазные работы по поиску недостающих останков тела погибшей 1966 года рождения. Работы проведены успешно, останки переданы сотрудникам органов внутренних дел, - сообщили в спасательном ведомстве.

Напомним, резонансное преступление произошло 14 декабря в Кировском районе. Глава семейства поссорился с супругой и убил её прицельным выстрелом в висок из травматического пистолета. Чтобы скрыть следы, он расчленил труп и выбросил останки в Волгу и на территории ГСК. Потом пошел в полицию и заявил, что его супруга пропала. Однако через некоторое время он раскрыл правду следствию. 

Водолазы ранее уже искали останки женщины в воде.

СУ СК России по Волгоградской области по факту убийства возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован.

