Избивший контролера энергосбыта «попал» под две статьи в Волгограде





В Волгограде житель Ворошиловского района, напавший на контролеров энергосбыта и пытавшийся спустить с лестницы одного из них, стал объектом административного и уголовного преследования. Волгоградцу грозит ощутимый штраф и отправка в колонию.

Напомним, 9 декабря житель МКД на ул. Череповецкой недружелюбно встретил возле своих дверей сотрудников ПАО «Волгоградэнергосбыт», намеревавшихся отключить электричество в его квартире. Причиной отключения называли долги и незаконное потребление ресурса горожанином. Но, как выяснилось, без боя отказываться от благ житель Волгограда не собирался и вступил в рукопашную.

Спустя два дня после происшествия в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении волгоградца. В настоящее время он подозревается по ст. 116 УК РФ – умышленное нанесение побоев. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, в отношении волгоградца составлен еще и административный протокол по статье 7.19 КоАП РФ – за самовольное подключение и использование электрической энергии.

– Имея неоплаченную задолженность за потребленные коммунальные услуги в сумме более 1,2 млн рублей, из которых порядка 100 тысяч рублей за электроэнергию, мужчина не предпринимал мер по оплате. В установленном законодательством порядке электричество абоненту было отключено. В октябре этого года энергетики выявили, что произведено самовольное подключение квартиры к электросети, в связи с чем обратились в полицию о привлечении виновного к ответственности. В содеянном мужчина признался. В ближайшее время административные материалы рассмотрит суд, – сообщили информагентству в ресурсоснабжающей компании.

Отметим, что самым суровым наказанием в данном случае может быть штраф в размере до 15 тысяч рублей.

Ранее ИА «Высота 102» публиковало видео нападения горожанина на контролеров.