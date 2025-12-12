Волгоградцам сообщили о надвигающейся на регион стихии





В Волгоградской области в предстоящие дни ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем прогнозируется осложнение дорожной обстановки на федеральных трассах. С соответствующим предупреждением к водителям обратились в Упрдор Москва-Волгоград.

– Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в ближайшие выходные дни в Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях возможны осадки в виде дождя и снега при усилении ветра до 17-20 м/с. В отдельных районах возможна метель, – сообщают специалисты.

На расчистку и обработку федеральных автодорог в Волгоградской области планируют направить более 200 единиц техники. Водителей призывают соблюдать меры безопасности.

В случае внештатных ситуаций в Волгоградском регионе и Воронежской области необходимо звонить по номеру 8 (8442) 968625.

Ранее Гидрометцентр выпустил предупреждения для Волгоградской области. По информации синоптиков, на выходных в регионе ожидается усиление ветра до 28 м/с, а также гололёд на фоне мокрого снега и ночных заморозков.