Волгоградцам сообщили о надвигающейся на регион стихии

Транспорт 12.12.2025 17:04
В Волгоградской области в предстоящие дни ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем  прогнозируется осложнение дорожной обстановки на федеральных трассах. С соответствующим предупреждением к водителям обратились в Упрдор Москва-Волгоград. 

– Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в ближайшие выходные дни в Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях возможны осадки в виде дождя и снега при усилении ветра до 17-20 м/с. В отдельных районах возможна метель, – сообщают специалисты.

На расчистку и обработку федеральных автодорог в Волгоградской области планируют направить более 200 единиц техники. Водителей призывают соблюдать меры безопасности. 

В случае внештатных ситуаций в Волгоградском регионе и Воронежской области необходимо звонить по номеру 8 (8442) 968625.

Ранее Гидрометцентр выпустил предупреждения для Волгоградской области. По информации синоптиков, на выходных в регионе ожидается усиление ветра до 28 м/с, а также гололёд на фоне мокрого снега и ночных заморозков.

