В Волгограде на 11,5% упали продажи нового жилья по ДДУ





В Волгограде за 11 месяцев 2025 года было заключено около 4,2 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) по приобретению квартир в новостройках. Это на 11,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. По данным сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, с весны 2025 года объем сделок с новостройками Волгограда демонстрировал растущий тренд, постепенно увеличиваясь от месяца к месяцу. Общая площадь реализованных с начала года квартир составила более 190 тысяч кв. м. Относительно ноября прошлого года в Волгограде объем нераспроданных остатков в сегменте новостроек сократился на 9,9%.

Всего в российских городах-миллионниках по итогам 11 месяцев 2025 года было заключено более 212,6 тысяч договоров долевого участия по приобретению квартир в новостройках, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая площадь реализованных квартир составила более 10,1 млн квадратных метров. Заметнее всего снизилось количество договоров в Краснодаре – на 34%. А вот Нижний Новгород стал лидером по количеству заключенных ДДУ – рост составил 26,8%.

Аналитики при этом надеются, что начало цикла снижения ключевой ставки, возможность рефинансировать ипотечные кредиты в будущем, а также специальные акции и условия от застройщиков оживят данный рынок.



