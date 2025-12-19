Экономика

В Волгограде на 11,5% упали продажи нового жилья по ДДУ

Экономика 19.12.2025 10:58
0
19.12.2025 10:58


В Волгограде за 11 месяцев 2025 года было заключено около 4,2 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) по приобретению квартир в новостройках. Это на 11,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. По данным сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, с  весны 2025 года объем сделок с новостройками Волгограда демонстрировал растущий тренд, постепенно увеличиваясь от месяца к месяцу. Общая площадь реализованных с начала года квартир составила более 190 тысяч кв. м. Относительно ноября прошлого года в Волгограде объем нераспроданных остатков в сегменте новостроек сократился на 9,9%.

Всего в российских городах-миллионниках  по итогам 11 месяцев 2025 года было заключено более 212,6 тысяч договоров долевого участия  по приобретению квартир в новостройках, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая площадь реализованных квартир составила более 10,1 млн квадратных метров. Заметнее всего снизилось количество договоров в Краснодаре – на 34%. А вот Нижний Новгород стал лидером по количеству заключенных ДДУ – рост составил 26,8%. 

Аналитики при этом надеются, что начало цикла снижения ключевой ставки, возможность рефинансировать ипотечные кредиты в будущем, а также специальные акции и условия от застройщиков оживят данный рынок. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
19.12.2025 10:58
Экономика 19.12.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.12.2025 10:03
Экономика 19.12.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.12.2025 11:57
Экономика 18.12.2025 11:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.12.2025 06:50
Экономика 18.12.2025 06:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.12.2025 21:21
Экономика 17.12.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.12.2025 16:47
Экономика 17.12.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.12.2025 11:14
Экономика 17.12.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.12.2025 15:51
Экономика 16.12.2025 15:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.12.2025 10:27
Экономика 16.12.2025 10:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.12.2025 08:26
Экономика 15.12.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.12.2025 17:24 Реклама
Экономика 12.12.2025 17:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.12.2025 14:35
Экономика 12.12.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.12.2025 09:00
Экономика 12.12.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.12.2025 15:36
Экономика 11.12.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.12.2025 07:00
Экономика 11.12.2025 07:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:59
Волгоградцам рассказали, как проверить пенсионные баллы и стажСмотреть фотографии
12:35
В Москве арестовали троих чиновников из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
Названы имена десяти лучших спортсменов Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
Лучшие госпаблики региона получили награды в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:01
Студентов ВолГУ отметили именными стипендиями от T2 за лучшие разработкиСмотреть фотографии
11:35
Под Волгоградом ордена Мужества передали семьям погибших участников СВОСмотреть фотографии
11:23
На юге Волгограда «приодели» более километра теплосетейСмотреть фотографии
11:08
Трое детей пострадали от наезда авто в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде на 11,5% упали продажи нового жилья по ДДУСмотреть фотографии
10:26
В Камышине празднует 99-летие ветеран ВОВ Владимир МаклецовСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде определили 30 мест для комплексной застройкиСмотреть фотографии
10:00
Прямая линия с Путиным 2025: когда будет, где смотреть, как задать вопросСмотреть фотографии
09:34
В обновленный «белый список» добавили ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»Смотреть фотографии
09:10
Под Волгоградом устраняют последствия аварии на газопроводеСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцы ждут вопрос о Сталинграде на большом разговоре с ПутинымСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом шестой день ищут пропавшего в буран чабанаСмотреть фотографии
08:22
С чем обращались волгоградцы на прямую линию ПутинаСмотреть фотографии
07:32
Мошенники пытаются обмануть родственников пропавших на СВО волгоградцевСмотреть фотографии
07:08
«Каждый день коптят»: скандальный завод во Фролово продолжает травить жителей ядовитыми выбросамиСмотреть фотографииCмотреть видео
06:50
Для волгоградских водителей с 1 января изменится порядок замены правСмотреть фотографии
06:37
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 6-часового запретаСмотреть фотографии
06:24
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 6 часовСмотреть фотографии
06:18
Волгоградским таксистам повысят штраф за перевозку детей без креселСмотреть фотографии
06:02
Волгоградцам рассказали о регистрации кошек и собак с 1 сентября 2026 годаСмотреть фотографии
00:39
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за опасности БПЛАСмотреть фотографии
00:22
В Волгограде и области объявлена беспилотная опасность вечером 18 декабряСмотреть фотографии
21:26
Андрей Максимов возглавил Урюпинский районСмотреть фотографии
20:57
Сразу два главы района подали в отставку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:09
Задержан отравитель лошадей в волгоградском конном клубеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Три волгоградских вуза вошли в рейтинг университетов БРИКССмотреть фотографии
 