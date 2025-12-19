Экономика

В Волгограде определили 30 мест для комплексной застройки

Экономика 19.12.2025 10:03
В Волгограде обсудили перспективы комплексного развития территорий. Дискуссия прошла на площадке Волгоградской областной думы, а участниками обсуждения стали, помимо депутатов, чиновники, застройщики, эксперты и представители надзорных ведомств. 

Волгоградская область, несмотря на экономические сложности, сохраняет плановые темпы по строительству жилья. Так, с 2019 по 2024 годы в регионе введено свыше пяти миллионов квадратных метров жилья. С начала 2025-го объем введенного жилья  превысил 950 тысяч квадратных метров, что превышает установленный Минстроем план в 790 тысяч квадратных метров. 

На достижение цели по увеличению объемов ввода жилья направлен, в том числе механизм комплексного развития территорий (КРТ), цель которого – возведение не отдельных жилых строений, а целых микрорайонов с сопутствующей социальной инфраструктурой. В регионе уже проведены аукционы и заключены договоры по комплексному развитию четырех территорий общей площадью 177 гектаров. Однако в целом по области реализация механизма КРТ пока не приобрела системный характер. Пока реализован лишь один проект в данной сфере. Между тем, с помощью реализации проекта КРТ можно успешно решать проблему аварийного жилья, так как инвестор, возводя МКД, часть квартир передает для расселения жителей из ветхих домов . 

В областном центре в настоящее время рассматривается возможность осуществления механизма КРТ на территории 30 площадок. Из них в стадии проработки – 12 территорий, а по шести территориям общей площадью около 43 га уже приняты решения по комплексному развитию. Это три площадки в Красноармейском, две в Краснооктябрьском и одна в Тракторозаводском районах.

Для более эффективной реализации КРТ предложено рассмотреть возможность налоговых и арендных преференций для инвесторов,  более детально проработать взаимные обязательства сторон по возведению социальных учреждений, а  при проектировании и строительстве объектов инженерной инфраструктуры предусматривать выделение этапности увеличения мощности сетей. Озвученные предложения могут лечь в основу будущих законотворческих решений. 


