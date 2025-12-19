Сотни подарков от Детфонда получили дети в волгоградских спеццентрах





Новогодний марафон доставки подарков, организованный региональным отделением Российского детского фонда, стартовал в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», 19 декабря председатель правления волгоградского РДФ Ирина Соловьева вместе с депутатом облдумы Зиной Мержоевой навестила ребят в Городищенском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Отметим, что в спеццентре в Городище содержатся дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. За 11 месяцев 2025 года из 77 поступивших в центр детей 51 ребенок уже вернулся к родителям, еще пятерых приняли замещающие семьи. Сейчас в центре остаются 11 ребятишек, кропотливую работу с которыми проводят местные специалисты.





Этим детям, а также воспитанникам структурного подразделения в Иловлинском районе фонд привез полсотни новогодних сладких наборов, натуральные соки и журналы, которые издает благотворительная организация. Ребята вместе с гостями провели репетицию предстоящего праздника с участием Деда Мороза и Снегурочки. Малыши и школьники за чашкой чая в дружеской обстановке пообщались с Ириной Соловьевой и Зиной Мержоевой, которые рассказали о семейных новогодних традициях и своих самых теплых воспоминаниях из детства.





А накануне Ирина Соловьева вместе с депутатом областной думы Сергеем Четвериковым побывала в профильных детских учреждениях Камышинского района. Почти 300 подарков от благотворительной организации были доставлены в воспитательную колонию, социально-реабилитационный центр и центр оказания помощи детям, оставшимся без попечения родителей.





В последнем учреждении самым юным подопечным сейчас является полугодовалый малыш, для которого Детфонд приобрел набор бутылочек для кормления и средства гигиены. В колонию для несовершеннолетних, шефство над которой осуществляет фонд, также привезли комплект спортивных мячей, большой запас мандаринов и искусственную новогоднюю елку.





– В Новый год принято загадывать самые заветные желания. Для ребят из социальных учреждений, в которых мы побывали, это желание одно – они все мечтают поскорее вернуться домой, в свои семьи или обрести новых родителей. От всей души хочу, чтобы это случилось, – отметила Ирина Соловьева, добавив, что пока эти дети находятся под крылом воспитателей и психологов, Детский фонд будет рядом. – Такие поездки нам помогают поддерживать тесный контакт с коллективами центров, чтобы выстраивать дальнейшие планы по оказанию им благотворительной помощи.





Всего до конца уходящего года подарки от Волгоградского отделения Детского фонда получат порядка 2800 детей из семей, нуждающихся в поддержке. В том числе, сладкие наборы вручат детям с ограниченными возможностями, пациентам детских отделений медучреждений, ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, семей участников СВО и тем, кто проживает в подшефном для региона муниципальном округе Луганской Народной Республики.

Фото: ВРОООБФ Российский детский фонд