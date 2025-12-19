Названы имена десяти лучших спортсменов Волгоградской области

В Волгоградской области 19 декабря назвали имена десяти лучших спортсменов, добившихся высоких результатов на мировых и европейских соревнованиях. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на спорткомитет региона.
В тройке лучших:
- Пловец Михаил Щербаков — пять медалей на юниорских первенствах Европы и мира, четыре из них золотые и рекорд соревнований.
- Штангист Матвей Климов — трижды чемпион Евро-2025 среди юношей до 15 лет.
- Боксер Прохор Старцев — второй год подряд выигрывает первенство Европы среди юниоров.
Далее по списку:
- триатлонистка Валентина Рясова,
- пловчиха Серафима Фокина,
- боксер Рамзия Хатаева,
- борец Богдан Ким,
- пловчиха Полина Козякина,
- дзюдоистка Дарья Антонова,
- дзюдоист Матвей Антонов.