Названы имена десяти лучших спортсменов Волгоградской области

Расследования 19.12.2025 12:35
В Волгоградской области  19 декабря назвали имена десяти лучших спортсменов, добившихся высоких результатов на мировых и европейских соревнованиях. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на спорткомитет региона.

В тройке лучших: 

  • Пловец Михаил Щербаков — пять медалей на юниорских первенствах Европы и мира, четыре из них золотые и рекорд соревнований. 
  • Штангист Матвей Климов — трижды чемпион Евро-2025 среди юношей до 15 лет.
  • Боксер Прохор Старцев — второй год подряд выигрывает первенство Европы среди юниоров.

Далее по списку:

  • триатлонистка Валентина Рясова, 
  • пловчиха Серафима Фокина, 
  • боксер Рамзия Хатаева, 
  • борец Богдан Ким, 
  • пловчиха Полина Козякина,
  • дзюдоистка Дарья Антонова,
  • дзюдоист Матвей Антонов.

12:59
Волгоградцам рассказали, как проверить пенсионные баллы и стажСмотреть фотографии
12:35
В Москве арестовали троих чиновников из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
Названы имена десяти лучших спортсменов Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
Лучшие госпаблики региона получили награды в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:01
Студентов ВолГУ отметили именными стипендиями от T2 за лучшие разработкиСмотреть фотографии
11:35
Под Волгоградом ордена Мужества передали семьям погибших участников СВОСмотреть фотографии
11:23
На юге Волгограда «приодели» более километра теплосетейСмотреть фотографии
11:08
Трое детей пострадали от наезда авто в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде на 11,5% упали продажи нового жилья по ДДУСмотреть фотографии
10:26
В Камышине празднует 99-летие ветеран ВОВ Владимир МаклецовСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде определили 30 мест для комплексной застройкиСмотреть фотографии
10:00
Прямая линия с Путиным 2025: когда будет, где смотреть, как задать вопросСмотреть фотографии
09:34
В обновленный «белый список» добавили ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»Смотреть фотографии
09:10
Под Волгоградом устраняют последствия аварии на газопроводеСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцы ждут вопрос о Сталинграде на большом разговоре с ПутинымСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом шестой день ищут пропавшего в буран чабанаСмотреть фотографии
08:22
С чем обращались волгоградцы на прямую линию ПутинаСмотреть фотографии
07:32
Мошенники пытаются обмануть родственников пропавших на СВО волгоградцевСмотреть фотографии
07:08
«Каждый день коптят»: скандальный завод во Фролово продолжает травить жителей ядовитыми выбросамиСмотреть фотографииCмотреть видео
06:50
Для волгоградских водителей с 1 января изменится порядок замены правСмотреть фотографии
06:37
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 6-часового запретаСмотреть фотографии
06:24
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 6 часовСмотреть фотографии
06:18
Волгоградским таксистам повысят штраф за перевозку детей без креселСмотреть фотографии
06:02
Волгоградцам рассказали о регистрации кошек и собак с 1 сентября 2026 годаСмотреть фотографии
00:39
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за опасности БПЛАСмотреть фотографии
00:22
В Волгограде и области объявлена беспилотная опасность вечером 18 декабряСмотреть фотографии
21:26
Андрей Максимов возглавил Урюпинский районСмотреть фотографии
20:57
Сразу два главы района подали в отставку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:09
Задержан отравитель лошадей в волгоградском конном клубеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Три волгоградских вуза вошли в рейтинг университетов БРИКССмотреть фотографии
 