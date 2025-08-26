Общество

Готовьте денежки? Парковка у ТРЦ «Пирамида» в центре Волгограда может стать платной

Общество 26.08.2025 18:16
0
26.08.2025 18:16


В Волгограде руководство еще одного торгового центра, судя по всему, решило брать деньги с посетителей за парковку. Как сообщает V102.RU, в настоящее время у ТРЦ «Пирамида» в Центральном районе идет монтаж шлагбаумов и специальных терминалов, которые ставятся при въезде на платные парковки.


Отметим, что совсем недавно у этого ТРЦ обновили парковочную и пешеходную зоны, где положили новую плитку и асфальт. На парковке также нанесли свежую разметку. Активные работы, которые в настоящее время идут при въезде на парковку, говорят о том, что скоро правила проезда сюда на автомобиле поменяются.


В ТРЦ «Пирамида» информагентству пока ничего пояснить не смогли, отметив лишь, что новая информация о работе парковочного пространства скоро появится на сайте торгового комплекса.

- Парковка только делается. Мы, если честно, сами еще не знаем, поэтому ничего сейчас рассказать не можем. Следите за нашим сайтом, где все будет опубликовано, - сообщили V102.RU в ТРЦ.


В справочной информации о торговом комплексе указано, что у ТРЦ расположено 450 парковочных мест. Находятся они не только перед главным входом, но и за торговым объектом.

Напомним, что зимой текущего года платной стала парковка у ТРК «Европа Сити Молл», где сменился собственник. Если парковка у «Пирамиды» станет тоже платной, то это будет второй торговый центр, который решил брать деньги с своих посетителей за оставленные автомобили. Примечательно, что «Пирамида», в отличие от ТРК «Европа Сити Молл», расположена в самом центре города, где в будние дни все парковочные пространства являются платными.

Фото Андрея Получаева / V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.08.2025 20:42
Общество 26.08.2025 20:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 20:19
Общество 26.08.2025 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 17:31
Общество 26.08.2025 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 15:37 Реклама
Общество 26.08.2025 15:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.08.2025 14:18
Общество 26.08.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 14:10
Общество 26.08.2025 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.08.2025 13:37
Общество 26.08.2025 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 13:33
Общество 26.08.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 11:42
Общество 26.08.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 11:00
Общество 26.08.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 10:20
Общество 26.08.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 09:42
Общество 26.08.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 09:32
Общество 26.08.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 09:14
Общество 26.08.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2025 08:42
Общество 26.08.2025 08:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:42
В Волгограде мэрия за 6 млн составит рейтинг самых «убитых» аварийных домовСмотреть фотографии
20:19
Две скоростные электрички назначили на 30 августа в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
В Волжском мужчина со спущенными штанами и в позе «А-А» над Чебурашкой попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:16
В Волгоградской области осудили напавшего на полицейского рецидивистаСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде «Газель» сбила школьника у «Юбилейного»Смотреть фотографии
18:16
Готовьте денежки? Парковка у ТРЦ «Пирамида» в центре Волгограда может стать платнойСмотреть фотографии
17:31
В Волгограде засняли утонувшие в асфальте трамвайные пути на ул. ЕлецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Облсуд в Волгограде ужесточил приговор водителю, сбившему двух подростковСмотреть фотографии
15:37
В шаговой доступности: ВолгаКалий реализует проекты повышения качества жизни сотрудниковСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде эвакуировали Центральный районный судСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде ищут родственников потерявшей память пенсионеркиСмотреть фотографии
15:00
«Машины перепутали при оформлении протокола»: в Волгограде ищут очевидцев ДТП с двумя иномарками на Семи ветрахСмотреть фотографии
14:37
Разгром, магия Чагрова и новый рекорд болельщиков: смотрим самые яркие кадры матча «Ротора» и «Торпедо» Смотреть фотографии
14:18
Распределение 2.0? Минздрав решил сделать все бюджетные места в медвузах целевымиСмотреть фотографии
14:10
Тренд на избинг: почему россияне увлеклись новым форматом туризмаСмотреть фотографии
13:37
ВолгГМУ пожелали с МКС дотянуться до лунной клиникиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Грибной сезон подождёт? Волгоградцам продлили запрет на пребывание в лесах до 18 сентябряСмотреть фотографии
12:23
Андрей Бочаров предостерёг чиновников от срыва сроков подготовки региона к зимеСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом СК возбудил уголовное дело после гибели школьника в ДТПСмотреть фотографии
11:00
«Будущее уже здесь»: Андрей Бочаров оценил реконструкцию котельных в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
Волгоградцу за кражу 58 упаковок сливочного масла дали 1,8 года «строгача»Смотреть фотографии
10:20
Магнитные бури грозят волгоградцам из-за вспышек на Солнце 26 августаСмотреть фотографии
10:13
Более полувека истории: рассказываем, как изменились за 55 лет волгоградские электросетиСмотреть фотографии
09:42
Волгоградец заразился от комаров лихорадкой Западного НилаСмотреть фотографии
09:32
Дорогую молочку произвели в Волгоградской области из дешевого сырьяСмотреть фотографии
09:14
Трёхлетний срок грозит двум волгоградцам, прописавшим мигрантов из Средней АзииСмотреть фотографии
08:42
«Когда вылет, никто не говорит»: волгоградцы застряли в аэропорту АнтальиСмотреть фотографии
08:24
Ставили на колени и унижали: банда нерусских молодчиков издевалась над подростками в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:08
Силы ПВО отразили атаку 5 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:55
Аэропорт Волгограда открыли утром 26 августаСмотреть фотографии
 