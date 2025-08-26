



В Волгограде руководство еще одного торгового центра, судя по всему, решило брать деньги с посетителей за парковку. Как сообщает V102.RU, в настоящее время у ТРЦ «Пирамида» в Центральном районе идет монтаж шлагбаумов и специальных терминалов, которые ставятся при въезде на платные парковки.





Отметим, что совсем недавно у этого ТРЦ обновили парковочную и пешеходную зоны, где положили новую плитку и асфальт. На парковке также нанесли свежую разметку. Активные работы, которые в настоящее время идут при въезде на парковку, говорят о том, что скоро правила проезда сюда на автомобиле поменяются.





В ТРЦ «Пирамида» информагентству пока ничего пояснить не смогли, отметив лишь, что новая информация о работе парковочного пространства скоро появится на сайте торгового комплекса.

- Парковка только делается. Мы, если честно, сами еще не знаем, поэтому ничего сейчас рассказать не можем. Следите за нашим сайтом, где все будет опубликовано, - сообщили V102.RU в ТРЦ.





В справочной информации о торговом комплексе указано, что у ТРЦ расположено 450 парковочных мест. Находятся они не только перед главным входом, но и за торговым объектом.

Напомним, что зимой текущего года платной стала парковка у ТРК «Европа Сити Молл», где сменился собственник. Если парковка у «Пирамиды» станет тоже платной, то это будет второй торговый центр, который решил брать деньги с своих посетителей за оставленные автомобили. Примечательно, что «Пирамида», в отличие от ТРК «Европа Сити Молл», расположена в самом центре города, где в будние дни все парковочные пространства являются платными.

Фото Андрея Получаева / V102.RU