



Утром 11 декабря в аэропорту Волгограда увеличилось количество задерживающихся самолётов. На текущий момент перенесены на вторую половину дня четыре московских авиарейса.

С 9:35 на 13:45 отложен прилёт в Волгоград рейса №FV 6415 авиакомпании «Россия». Прибытие рейса №DP 6965 лоукостера «Победа» перенесено с 10:35 на 13:00.

Соответственно, задерживаются вылеты этих же самолётов в обратном направлении. С 10:30 на 14:35 смещено время вылета рейса №FV 6416 компании «Россия». С 11:20 на 13:25 отложено отправление рейса № DP 6966 «Победы».

Отметим, задержка происходит на фоне массированного налёта украинских БПЛА на центральную часть России. Ранее редакция сообщала о задержке на 14 часов рейса №DP 6970 авиакомпании «Победа». Он должен был покинуть воздушную гавань ещё вечером 10 декабря, однако в результате его вылет был отложен на 11:00 11 декабря.