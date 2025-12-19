О чем хотели, но не смогли спросить волгоградские журналисты Путина





Представители волгоградской прессы 19 декабря приняли участие в пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Редакция ИА «Высота 102» пообщалась с коллегами и узнала, какие вопросы они заготовили для главы государства, но не смогли их озвучить в прямом эфире.





Как ранее сообщало информагентство, в составе волгоградской делегации на встрече с главой государства присутствовал главный редактор МТВ Николай Коробов, Таиса Кудинова - главный редактор газеты «Призыв», директор «Волжской правды» Илья Орлов и Елена Пополитова – директор «Урюпинск-медиа». И вот о чем планировали спросить журналисты.

19 ноября

Представители волгоградских СМИ надеялись предложить Владимиру Путину на федеральном уровне закрепить еще один День воинской славы, который отмечался бы ежегодно 19 ноября в День начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Сегодня 19 ноября не входит в число памятных дат и дней воинской славы России, а для потомков сталинградцев, уверены журналисты, очень важно, чтобы вся Россия отмечала этот день торжественными мероприятиями, памятным салютом из артиллерийских орудий и тем самым чествовала героев.





Обводнение поймы

Второй вопрос, который заготовили журналисты Волгоградской области, касался проблемы обводнения Волго-Ахтубинской поймы. При этом волгоградцы ехали в Москву с конкретным проектом. В частности, они планировали рассказать Владимиру Путину о наработках специалистов АО «Институт Гидропроект», подготовивших проектно-сметную документацию строительства комплекса гидротехнических сооружений,.

Отметим, что разработчиками уже получены необходимые экспертизы. Реализация проекта в маловодные годы позволила бы наиболее рационально распределить водные ресурсы, оказав положительное влияние на регионы всего Волжско-Камского каскада – 60 млн человек в 15 крупнейших регионах страны. Примечательно, что идея такого проекта родилась еще в советские годы, но может быть он реализован только сейчас.





Перерождение Качи

Это третий вопрос–предложение, с которым ездили в Москву волгоградские журналисты. Качинское училище, легендарное учебное заведение с многолетней историей, выпустило тысячи выдающихся летчиков, многие из которых были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России. Волгоградцы планировали попросить главу государства оказать содействие в возрождении училища в современном формате, включая подготовку специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами.





Представители волгоградской прессы пытались привлечь к себе внимание Владимира Путина плакатами с надписями «Сталинград», «Как побеждать без Сталинграда?», «Волгоград», однако очередь так и не дошла сегодня до них.

Впрочем, как сообщил в разговоре с ИА «Высота 102» Николай Коробов, общего впечатления этот досадный факт ничуть не испортил:

– Встреча прошла в очень дружественной, теплой, практически домашней обстановке. Президент был погружен в проблематику вопросов, которых на прямую линию поступило более трех миллионов. Жаль, конечно, что на наш сектор в ходе пресс-конференции обратили внимание лишь под занавес. Мы до последнего надеялись, но вопросов задать не смогли. Расстроены мы или нет? Конечно, наши вопросы укладывались в общую канву – патриотизм и любовь к Родине. Но, думаю, рано или поздно они лягут на стол президенту. От себя я хотел поблагодарить Владимира Владимировича, поскольку итоги года для меня лично тоже важны. Ведь именно в этом году президент присвоил мне звание «Заслуженный журналист РФ». Конечно, я бы начал с благодарности за это. А вторая благодарность была бы от жителей Волгоградской области – за то, что Владимир Владимирович поддержал инициативу и присвоил название «Сталинград» нашему аэропорту.

