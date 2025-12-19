Общество

Под Волгоградом ордена Мужества передали семьям погибших участников СВО

Общество 19.12.2025 11:35
19.12.2025 11:35


Семьям троих участников спецоперации, погибшим при исполнении воинского долга, в Волгоградской области переданы ордена Мужества. Памятная церемония прошла в администрации Ленинского района.

Орденами Мужества посмертно награждены:

- лейтенант Николай Кондрашин;

- рядовой Дмитрий Акименко;

- рядовой Вячеслав Баранов.

Награды погибших бойцов их семьям передали глава района Андрей Денисов и военный комиссар по Ленинскому и Среднеахтубинскому районах Александр Люков.

Фото из архива V102.RU


