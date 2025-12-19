Семьям троих участников спецоперации, погибшим при исполнении воинского долга, в Волгоградской области переданы ордена Мужества. Памятная церемония прошла в администрации Ленинского района.
Орденами Мужества посмертно награждены:
- лейтенант Николай Кондрашин;
- рядовой Дмитрий Акименко;
- рядовой Вячеслав Баранов.
Награды погибших бойцов их семьям передали глава района Андрей Денисов и военный комиссар по Ленинскому и Среднеахтубинскому районах Александр Люков.
Фото из архива V102.RU
