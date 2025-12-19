



В Волжском Волгоградской области инспекторы Госавтоинспекции региона задержали местного жителя, который пытался уйти от погони. Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, водитель иномарки в момент задержание был навеселе и отказался от проверки на состояние алкогольного опьянения. Момент допроса зафиксировала камера в автомобиле инспекторов.





Так, ночью 16 декабря сотрудники ДПС в городе-спутнике на улице Карбышева попытались остановить автомобиль FIAT Albea. Однако водитель проигнорировал требование инспекторов и начал скрываться.

В ходе погони 39-летний мужчина был задержан на улице Дружбы. При допросе волжанин отказался принимать вину и заявил, что вместо настоящего преступника задержали его, когда он при случайных обстоятельствах просто сидел на лавочке.

За совершенные правонарушения в отношении водителя составлены административные материалы. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области