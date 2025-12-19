Происшествия

В центре Волгограда арестовали иномарки должников

Происшествия 19.12.2025 14:01
В Центральном районе Волгограда прошел межведомственный рейд под названием «Неплательщик», в ходе которого задерживались машины должников. В ГУ ФССП России по региону сообщили, что по итогам этого мероприятия три автомобиля были арестованы.

В ходе проверки, которую проводили приставы и сотрудники полиции, установлено, что владельцы данных транспортных средств задолжали в общей сложности более 180 тысяч рублей. У них выявлена задолженность по кредитам и штрафам ГИБДД. 


Их машины направлены на ответственное хранение. Если долги не будут погашены, то иномарки выставят на продажу.

