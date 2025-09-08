



В Волгограде финиширует обновление трамвайных путей на ул. Ангарской. На сегодняшний день основные работы выполнены – рельсошпальная решётка уже на своём месте. Впереди завершение монтажа новой контактной линии и обкатка путей.

- В настоящее время продолжаются работы по реконструкции трамвайной линии в Центральном и Дзержинском районах. Подрядная организация монтирует новую контактную сеть и рельсошпальную решетку. По информации АО «ЭлектроТранспорт Плюс», трамвайное движение по маршруту №2 «Детский центр – Школа №36» возобновится в ближайшее время, - сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

Как и в случае с реконструкцией линии скоростного трамвая, часть работ специалистам предстоит выполнить уже после запуска трамвайного движения, однако, по заверению специалистов, это не должно сказаться на их качестве.





Напомним, реконструкция участка трамвайной ветки на ул. Ангарской начались в мае 2025 года. Специалисты должны были обновить участок протяжённостью 3,8 км, включая стрелочный узел на ул. Голубинской.

Редакция ИА «Высота 102» неоднократно рассказывала о ходе обновления путей. Масштаб работ в июле и августе 2025 года запечатлел фотокорреспондент издания Андрей Поручаев.

На время реконструкции власти Волгограда вынуждены были полностью остановить движение трамваев на данном участке путей, из-за чего целый микрорайон лишился основного транспорта. В летний период жители спасались компенсационными рейсами временного автобусного маршрута с заездом на Ангарский, однако с 1 сентября он перестал справляться с нагрузкой, что привело к давке в салонах и образованию на остановках огромных очередей.

Отметим, возобновление движения трамвая №2 должно наконец помочь жителям Ангарского решить транспортный вопрос.