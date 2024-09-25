«Как и обещали»: в Волгограде с октября запустят скоростной трамвай





Власти Волгограда отрапортовали о завершении очередного этапа реконструкции скоростного трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102», движение вагонов возобновится буквально через считанные недели, в октябре 2024 года.

- Рабочим осталось собрать порядка 750 метров полотна – остальные 10 километров наземной линии уже обновлены, - подчеркнули в пресс-службе городской администрации.

Примечательно, что, говоря о завершении работ и «остальных 10 километрах», власти забывают добавить, что в 2024 году реконструкция стартовала на участке в границах ул. 39-й Гвардейской и ул. Землянского, протяжённостью всего 3,5 км, а ещё 6,5 км были реконструированы в предыдущие годы. Таким образом, в настоящее время, по прошествии почти четырёх месяцев укладка рельсошпальной решётки завершена на 78% обновляемой линии.

Также в мэрии сообщили о завершении монтажа всех 14 стрелочных переводов, 129 опор контактной сети.

- В настоящее время подрядная организация монтирует кронштейны и закрепляет на них силовой кабель, - добавили в муниципалитете.

В самом разгаре сейчас находится обустройство остановок и дренажной канализации, а также прокладка линии связи для камер видеонаблюдения.

Отметим, власти подчёркивают, что, как и было обещано, работы завершены в начале осени. Оставшиеся «недоделки» подрядчику предстоит устранять уже после запуска движения. Работы будут производиться в ночные часы и технологические окна.