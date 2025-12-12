Общество

В МБУ «Северное» подготовились к непредсказуемой волгоградской зиме

Общество 12.12.2025 13:42
Спецтехника  МБУ «Северное» полностью подготовлена к работам на зимних улицах Волгограда и уже была успешно опробована после первого снега в областном центре. Как рассказали в муниципальном учреждении, всего в четырех районах города – Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Центральном  – поставлены на дежурство 45 КДМ различного функционала. В парке спецтехники числятся 36 пескоразбрасывателей, 9 машин для поливки дорог бишофитом, а также фронтальные погрузчики, автогрейдеры, бульдозеры. В декабре этого года, например, в деле была опробована техника по обработке дорог песком и бишофитом после первого легкого снегопада, который, тем не менее, мог осложнить проезд по магистралям.


Для более обильного снега в МБУ подготовлены снегороторы и «лаповый»  снегопогрузчик, который еще называют «золотыми ручками». Волгоградцы наверняка видели такие тракторы, которые собирают  снег с дорог и с помощью специальной установки отправляют его сразу с самосвал. Плюс такого метода заключается в том, что снежные валы не остаются на обочинах и не мешают движению общественного транспорта.

Остается на зимнем дежурстве и бункер-термос, предназначенный для срочного ямочного ремонта дорог в зимнее время. В случае необходимости такая техника используется для заделывания ям с помощью литого асфальта.


Пока позволяют погодные условия,  и нет обильного снежного покрова, на подведомственной МБУ «Северное» территории - в Центральном районе -  работают и щетки-пылесосы.

Какую именно технику использовать в тот или иной день, и на какие участки ее отправлять, в МБУ решают в зависимости от прогноза синоптиков, сводок МЧС  и реальной ситуации на дорогах. Например, мосты обрабатываются от наледи даже, несмотря на отсутствие снега. Если прогнозируют резкий переход с плюса на минус, приводится в готовность техника для покрытия дорог песко-смоляной смесью и другими реагентами, экипажи усиливаются необходимым количеством водителей.


К «сюрпризам» непредсказуемой волгоградской зимы в МБУ «Северное» подготовились заранее, организовав солидный запас реагентов – 38300 тонн песко-соляной смеси и 2000 тонн жидкого реагента-бишофита. Важно, что остатки этих веществ после того, как они сделают свое «доброе» дело и обеспечат безопасный проезд, сразу убираются с городских трасс во избежание вреда экологии.  




