Российские лингвисты «легализовали» лабубоманию и инфлейшеншип





В России сотрудники Института лингвистических исследований Российской академии наук (ИЛИ РАН) зарегистрировали в 2025 году 90 новых слов и словосочетаний, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя группы Словарей новых слов Валерия Ефремова.

Отмечается, что новые слова попали в поле зрения лингвистов при изучении ими средств массовой информации.

– Мы в 2025 году уже зарегистрировали 90 новых и словосочетаний. К примеру, мы зафиксировали слова «вайб-программирование», «брейнрот-персонаж», «зумерский», «нацмессенджер», «лабубный», «лабубоман», – цитирует информагентство Ефремова.

Однако новые 90 слов – не предел. Лингвисты полагают, что при доработке данных 2025 года в российский обиход официально включат порядка 200 неологизмов.

Какие еще слова войдут в толковые словари:

вайб,

ИИ,

нейросети,

байкшеринг,

бедроттинг,

бумераскер,

вайб-кодер,

инфлейшеншип,

гиблификация,

манки-брэнчинг,

сигналгейт и др.

Отметим, что перечисленные слова и другие, которые еще выявят лингвисты, будут внесены прежде всего в электронные словари. Те россияне, кому претит, к примеру, инфлейшеншип, но они все-таки услышат это слово и проявят к нему интерес, без труда смогут узнать толкование в Интернете.

Иллюстрация: ИИ