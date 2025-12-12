Российские лингвисты «легализовали» лабубоманию и инфлейшеншип

В России сотрудники Института лингвистических исследований Российской академии наук (ИЛИ РАН) зарегистрировали в 2025 году 90 новых слов и словосочетаний, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя группы Словарей новых слов Валерия Ефремова.
Отмечается, что новые слова попали в поле зрения лингвистов при изучении ими средств массовой информации.
– Мы в 2025 году уже зарегистрировали 90 новых и словосочетаний. К примеру, мы зафиксировали слова «вайб-программирование», «брейнрот-персонаж», «зумерский», «нацмессенджер», «лабубный», «лабубоман», – цитирует информагентство Ефремова.
Однако новые 90 слов – не предел. Лингвисты полагают, что при доработке данных 2025 года в российский обиход официально включат порядка 200 неологизмов.
Какие еще слова войдут в толковые словари:
- вайб,
- ИИ,
- нейросети,
- байкшеринг,
- бедроттинг,
- бумераскер,
- вайб-кодер,
- инфлейшеншип,
- гиблификация,
- манки-брэнчинг,
- сигналгейт и др.
Отметим, что перечисленные слова и другие, которые еще выявят лингвисты, будут внесены прежде всего в электронные словари. Те россияне, кому претит, к примеру, инфлейшеншип, но они все-таки услышат это слово и проявят к нему интерес, без труда смогут узнать толкование в Интернете.
Иллюстрация: ИИ