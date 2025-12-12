



Жители частного сектора в Дзержинском районе Волгограда выступили против планов городских властей разместить парковку под окнами их домов после реконструкции улиц Раздольная и Верхнебалканская для жильцов строящегося ЖК «Сталинградский». Волгоградцы заявили, что лишатся зеленой зоны, отделяющей их домовладения от дороги, и безопасного пространства. Горожане опасаются, что будут вынуждены дышать выхлопными газами от транспорта, который впритык к их домам согласились разместить городские чиновники.





Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, проблемы у них начались вскоре после старта строительства нового ЖК на улице Раздольной.

– Мало того, что мы жили в условиях стройки, в постоянном шуме и грохоте, но мы даже не ожидали, что главный «сюрприз» нас ждет впереди. Как выяснилось, стройку разрешили при условии, что 209 мест для транспорта будут предусмотрены на улично-дорожной сети в непосредственной близости к строящемуся дому, то есть за счет территории зеленой зоны, отделяющей наши домовладения от дороги. Сказать, что мы были шокированы, не сказать ничего. То есть комфорт жильцов ЖК решили обустроить за счет нас! Мы уже молчим про то, что улица Раздольная недавно была реконструирована по федеральной программе. Теперь ее готовы вновь перекопать ради парковок новоселов, – делятся волгоградцы.





По словам обратившихся в редакцию волгоградцев, намеченную реконструкцию в пользу жителей ЖК они воспринимают как ущемление своих прав – на чистый воздух и на зелень под окнами.

– Получается, что у тех, кто живет в этих новостройках, будет все необходимое – и детские площадки для детей, и отдельная территория, а перед нашими домами они будут ставить машины. Почему же в угоду комфорта одних жертвуют комфортом других? Только потому что в ЖК будут жить небедные люди? – возмущаются волгоградцы.

Как выяснилось, застройщиком ЖК «Сталинградский» является ООО СЗ «Коммунальное хозяйство». Чтобы разместить автомобили жильцов комплекса под носом у жителей частных домов, компания подготовила проект документации по планировке территории с целью реконструкции части линейного объекта – улично-дорожной сети ул. Раздольной в границах от ул. Ангарской до ул. Продольной и ул. Верхнебалканской. Общественные обсуждения по данному вопросу прошли 5 декабря. Однако, по словам принимавших в них участие волгоградцев, они были больше похожи на цирк.

– Наше мнение никто не учел. Мы говорили, что против размещения парковок, так как не хотим дышать загрязненным воздухом, что это противоречит нормам СанПиН, что к домам будет затруднен подъезд пожарных машин и скорой помощи. Они пообещали только убрать часть гостевых парковочных мест от дома №21а, когда выяснилось, что будущая реконструкция затрагивает границы этого частного домовладения. По сути, они хотели еще и прихватить частную собственность, – рассказала одна из участниц слушаний Татьяна.





Все остальные предложения жителей были отклонены. Например, один из волгоградцев просил обеспечить заезд и парковку в собственное домовладение двух автомобилей семьи, однако ему в этом отказали. Еще один мужчина просил рассмотреть возможность организовать парковку на необустроенном пустыре, а другой предложил застройщику вложиться в строительство подземного паркинга. Но такие идеи одобрения у чиновников не нашли.

При этом организаторы общественных обсуждений даже не прислушались к позиции энергетиков, которые заявили, что «изменение красных линий влечет за собой невозможность обслуживания и беспрепятственного доступа к сетям». Представители ресурсоснабжающей организации тщетно призывали обратить внимание на нарушение требований постановления правительства «Об охранных зонах».

В итоге при принятии решения по итогам общественного обсуждения большинство возражений жителей не учли. И департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда рекомендовал главе города утвердить документацию по планировке территории.





В администрации Волгограда прокомментировали сложившуюся ситуацию.

– По информации департамента по градостроительству и архитектуре, проектом реконструкции улиц Раздольной и Верхнебалканской Дзержинского района предусмотрено обустройство дорог с твердым покрытием и тротуарной дорожкой. Что касается создания парковочных мест по ул. Верхнебалканской, то они будут оборудованы вдоль проезжей части со стороны ЖК «Сталинградский». При этом будут соблюдены все градостроительные и санитарные нормы и правила, согласно которым парковочные места могут быть расположены не менее, чем в 10 метрах от индивидуального жилого дома, – говорится в ответе на запрос V102.RU.

Волгоградцы, с их слов, сдаваться не собираются. Жители Ангарского готовят обращения в прокуратуру, Администрацию Президента, а также нацелены на прямую линию главы государства.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»