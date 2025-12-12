Общество

«Нас будут травить газами!»: чиновники решили притулить парковку ЖК к частным домам волгоградцев

Общество 12.12.2025 19:40
0
12.12.2025 19:40


Жители частного сектора в Дзержинском районе Волгограда выступили против планов городских властей разместить парковку под окнами их домов после реконструкции улиц Раздольная и Верхнебалканская для жильцов строящегося ЖК «Сталинградский». Волгоградцы заявили, что лишатся зеленой зоны, отделяющей их домовладения от дороги, и безопасного пространства. Горожане опасаются, что будут вынуждены дышать выхлопными газами от транспорта, который впритык к их домам согласились разместить городские чиновники. 



Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, проблемы у них начались вскоре после старта строительства нового ЖК на улице Раздольной.

Мало того, что мы жили в условиях стройки, в постоянном шуме и грохоте, но мы даже не ожидали, что главный «сюрприз» нас ждет впереди. Как выяснилось, стройку разрешили при условии, что 209 мест для транспорта будут предусмотрены на улично-дорожной сети в непосредственной близости к строящемуся дому, то есть за счет территории зеленой зоны, отделяющей наши домовладения от дороги. Сказать, что мы были шокированы, не сказать ничего. То есть комфорт жильцов ЖК решили обустроить за счет нас! Мы уже молчим про то, что улица Раздольная недавно была реконструирована по федеральной программе. Теперь ее готовы вновь перекопать ради парковок новоселов, – делятся волгоградцы. 


По словам обратившихся в редакцию волгоградцев, намеченную реконструкцию в пользу жителей ЖК они воспринимают как ущемление своих прав – на чистый воздух и на зелень под окнами. 

Получается, что у тех, кто живет в этих новостройках, будет все необходимое – и детские площадки для детей, и отдельная территория, а перед нашими домами они будут ставить машины. Почему же в угоду комфорта одних жертвуют комфортом других? Только потому что в ЖК будут жить небедные люди? – возмущаются волгоградцы. 

Как выяснилось, застройщиком ЖК «Сталинградский» является ООО СЗ «Коммунальное хозяйство». Чтобы разместить автомобили жильцов комплекса под носом у жителей частных домов, компания подготовила проект документации по планировке территории с целью реконструкции части линейного объекта – улично-дорожной сети ул. Раздольной в границах от ул. Ангарской до ул. Продольной и ул. Верхнебалканской. Общественные обсуждения по данному вопросу прошли 5 декабря. Однако, по словам принимавших в них участие волгоградцев, они были больше похожи на цирк. 

Наше мнение никто не учел. Мы говорили, что против размещения парковок, так как не хотим дышать загрязненным воздухом, что это противоречит нормам СанПиН, что к домам будет затруднен подъезд пожарных машин и скорой помощи. Они пообещали только убрать часть гостевых парковочных мест от дома №21а, когда выяснилось, что будущая реконструкция затрагивает границы этого частного домовладения. По сути, они хотели еще и прихватить частную собственность, – рассказала одна из участниц слушаний Татьяна. 


Все остальные предложения жителей были отклонены. Например, один из волгоградцев просил обеспечить заезд и парковку в собственное домовладение двух автомобилей семьи, однако ему в этом отказали. Еще один мужчина просил рассмотреть возможность организовать парковку на необустроенном пустыре, а другой предложил застройщику вложиться в строительство подземного паркинга. Но такие идеи одобрения у чиновников не нашли. 

При этом организаторы общественных обсуждений даже не прислушались к позиции энергетиков, которые заявили, что «изменение красных линий влечет за собой невозможность обслуживания и беспрепятственного доступа к сетям». Представители ресурсоснабжающей организации тщетно призывали обратить внимание на нарушение требований постановления правительства «Об охранных зонах». 

В итоге при принятии решения по итогам общественного обсуждения большинство возражений жителей не учли. И департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда рекомендовал главе города утвердить документацию по планировке территории. 


В администрации Волгограда прокомментировали сложившуюся ситуацию.

По информации департамента по градостроительству и архитектуре, проектом реконструкции улиц Раздольной и Верхнебалканской Дзержинского района предусмотрено обустройство дорог с твердым покрытием и тротуарной дорожкой. Что касается создания парковочных мест по ул. Верхнебалканской, то они будут оборудованы вдоль проезжей части со стороны ЖК «Сталинградский». При этом будут соблюдены все градостроительные и санитарные нормы и правила, согласно которым парковочные места могут быть расположены не менее, чем в 10 метрах от индивидуального жилого дома, – говорится в ответе на запрос V102.RU.

Волгоградцы, с их слов, сдаваться не собираются. Жители Ангарского готовят обращения в прокуратуру, Администрацию Президента, а также нацелены на прямую линию главы государства. 

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.12.2025 21:22
Общество 12.12.2025 21:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 20:40
Общество 12.12.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 19:40
Общество 12.12.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 19:34
Общество 12.12.2025 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 19:08
Общество 12.12.2025 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 17:59
Общество 12.12.2025 17:59
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 16:13
Общество 12.12.2025 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.12.2025 15:18
Общество 12.12.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 15:10
Общество 12.12.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 14:55
Общество 12.12.2025 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 14:44
Общество 12.12.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 13:59
Общество 12.12.2025 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 13:42
Общество 12.12.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 13:29
Общество 12.12.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2025 12:38
Общество 12.12.2025 12:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:22
Бастрыкин поручил помочь волгоградке в борьбе за пандус в подъездеСмотреть фотографии
20:40
К какому сроку приговорен экс-генерал СК МузраевСмотреть фотографии
19:40
«Нас будут травить газами!»: чиновники решили притулить парковку ЖК к частным домам волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
19:34
В МВД рассказали о майоре полиции, спасавшем жильцов МКД под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:08
В Котово выясняют причины падения давления на водоводеСмотреть фотографии
18:22
Волгоградец, сжегший вместе с мусором часть леса, заплатил за это 400 тысячСмотреть фотографии
17:59
Жильцам разрушенного взрывом дома под Волгоградом выделят временное жильеСмотреть фотографии
17:43
Волгоградским таксистам повысят штраф за перевозку детей без креселСмотреть фотографии
17:24
ПСБ запустил акцию «Кешбэк за пенсию» к новогодним праздникамСмотреть фотографии
17:04
Волгоградцам сообщили о надвигающейся на регион стихииСмотреть фотографии
16:20
В Котово до 15 лет грозит сотруднику ПНИ, забившему до смерти пенсионераСмотреть фотографии
16:16
«Ротор» вошёл в топ-15 самых посещаемых клубов Восточной ЕвропыСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде сменилось руководство в межрайонной ИФНС №1Смотреть фотографии
15:28
Суд отказался арестовывать главу Иловлинского района Ивана ГеляСмотреть фотографии
15:10
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об усилении ветра до 28 м/сСмотреть фотографии
14:55
Размер платы за детские сады сохранили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:44
Актриса из «Универа» Анастасия Иванова дебютировала на сцене в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:35
На что копят россияне: новое исследование аналитиковСмотреть фотографии
13:59
Волгоградских чиновников-иноагентов лишат льготных пенсийСмотреть фотографии
13:42
В МБУ «Северное» подготовились к непредсказуемой волгоградской зимеСмотреть фотографии
13:29
«Мы боялись второго взрыва»: боец СВО рассказал о спасении пенсионерок из разрушенного дома под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:38
Российские лингвисты «легализовали» лабубоманию и инфлейшеншипСмотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области производители нарастили объёмы мясного производстваСмотреть фотографии
12:14
По дороге в Волгоградскую область перехватили партию контрафактных запчастейСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом полиция защитит от мародёров пострадавший от взрыва МКДСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде за 11 млн отремонтируют новые фонтаны на Центральной набережнойСмотреть фотографии
10:56
Пострадавших при взрыве в Петровом Вале перевели в ожоговый центр ВолгоградаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградский облсуд оставил в СИЗО блогера УльяноваСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде Детфонд назвал лауреатов литпремии им. БогомоловаСмотреть фотографии
10:12
Волгоградцам грозит потеря сбережений из-за опасных писемСмотреть фотографии
 