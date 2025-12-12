Расследования

Волгоградский облсуд оставил в СИЗО блогера Ульянова

Расследования 12.12.2025 10:45
0
12.12.2025 10:45


Волгоградский облсуд сегодня, 12 декабря, оставил под стражей блогера Алексея Ульянова, отказав в удовлетворении его апелляционной жалобы на арест. Заседание прошло по ВКС из СИЗО №1, пояснили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Напомним, Алексей Ульянов был помещен под стражу по решению Центрального районного суда Волгограда 4 декабря. Следствие подозревает его в серии вымогательств. Общественник, считают силовики, с 2020 года шантажировал организации и граждан, угрожая опубликовать порочащие их сведения, и получал деньги с согласившихся. В двух эпизодах он мог действовать в связке с Михаилом Серенко, администратором скандального телеграм-канала, который также находится в СИЗО с июля 2025 года и проходит подозреваемым уже по 12 уголовным делам.

Между тем, на заседании по избрании Ульянову меры пресечения он не скрывал, что брал деньги с бывшего полицейского Игоря Дайлиденко, который был осужден за растрату зерна, за посты в его защиту, и утверждал, что платил за это налоги.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.12.2025 10:45
Расследования 12.12.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2025 06:23
Расследования 12.12.2025 06:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 18:41
Расследования 11.12.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 18:15
Расследования 11.12.2025 18:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 16:03
Расследования 11.12.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 14:11
Расследования 11.12.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 13:02
Расследования 11.12.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2025 11:53
Расследования 11.12.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 15:40
Расследования 10.12.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 14:28
Расследования 10.12.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 11:12
Расследования 10.12.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2025 10:59
Расследования 10.12.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2025 21:33
Расследования 09.12.2025 21:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2025 20:37
Расследования 09.12.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2025 20:00
Расследования 09.12.2025 20:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:44
Актриса из «Универа» Анастасия Иванова дебютировала на сцене в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:35
На что копят россияне: новое исследование аналитиковСмотреть фотографии
13:59
Волгоградских чиновников-иноагентов лишат льготных пенсийСмотреть фотографии
13:42
В МБУ «Северное» подготовились к непредсказуемой волгоградской зимеСмотреть фотографии
13:29
«Мы боялись второго взрыва»: боец СВО рассказал о спасении пенсионерок из разрушенного дома под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:38
Российские лингвисты «легализовали» лабубоманию и инфлейшеншипСмотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области производители нарастили объёмы мясного производстваСмотреть фотографии
12:14
По дороге в Волгоградскую область перехватили партию контрафактных запчастейСмотреть фотографии
12:09
Будь здоров, шофер: «Ростелеком» и НИИАТ будут проводить дистанционный медосмотр водителейСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом полиция защитит от мародёров пострадавший от взрыва МКДСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде за 11 млн отремонтируют новые фонтаны на Центральной набережнойСмотреть фотографии
10:56
Пострадавших при взрыве в Петровом Вале перевели в ожоговый центр ВолгоградаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградский облсуд оставил в СИЗО блогера УльяноваСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде Детфонд назвал лауреатов литпремии им. БогомоловаСмотреть фотографии
10:12
Волгоградцам грозит потеря сбережений из-за опасных писемСмотреть фотографии
10:04
В Михайловке МАЗ протаранил иномарку на заснеженной дороге у подстанцииСмотреть фотографии
09:41
Стало известно о состоянии отравленных под Волгоградом лошадейСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде у ДК завода им. Петрова проходят тактические учения МЧССмотреть фотографии
09:06
В Волгограде кинотеатр «Родина» срочно переделают для патриотовСмотреть фотографии
09:00
Конец года для инвестора: что важно успеть в декабреСмотреть фотографии
08:34
Новые составы ТИК в Волгоградской области формируют к выборам в ГосдумуСмотреть фотографии
08:01
Ночь без атак БПЛА прошла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Пострадавший от взрыва газа дом под Волгоградом обследуют 12 декабряСмотреть фотографии
07:21
Росавиация открыла небо над Волгоградом и областьюСмотреть фотографии
07:14
Волгоградцам с 1 января проиндексируют страховые пенсии на 7,6%Смотреть фотографии
06:45
9-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:23
Бастрыкину доложат о взрыве газа в МКД под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:03
Дмитрий Парфенов проведет первую тренировку «Ротора» 9 январяСмотреть фотографии
05:43
В Волгограде из-за угрозы БПЛА закрыли аэропортСмотреть фотографии
21:54
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
 