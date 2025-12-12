Волгоградский облсуд оставил в СИЗО блогера Ульянова





Волгоградский облсуд сегодня, 12 декабря, оставил под стражей блогера Алексея Ульянова, отказав в удовлетворении его апелляционной жалобы на арест. Заседание прошло по ВКС из СИЗО №1, пояснили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Напомним, Алексей Ульянов был помещен под стражу по решению Центрального районного суда Волгограда 4 декабря. Следствие подозревает его в серии вымогательств. Общественник, считают силовики, с 2020 года шантажировал организации и граждан, угрожая опубликовать порочащие их сведения, и получал деньги с согласившихся. В двух эпизодах он мог действовать в связке с Михаилом Серенко, администратором скандального телеграм-канала, который также находится в СИЗО с июля 2025 года и проходит подозреваемым уже по 12 уголовным делам.



Между тем, на заседании по избрании Ульянову меры пресечения он не скрывал, что брал деньги с бывшего полицейского Игоря Дайлиденко, который был осужден за растрату зерна, за посты в его защиту, и утверждал, что платил за это налоги.





