Под Волгоградом полиция защитит от мародёров пострадавший от взрыва МКД





В Петровом Вале Волгоградской области полиция взяла под охрану частично обрушившийся после взрыва многоквартирный дом. Наряды защищают объект от мародёров.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется круглосуточная охрана места происшествия с целью безопасности и недопущения граждан к месту проведения следственных действий, - подчеркнули в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, в пострадавшем МКД уже побывали эксперты-взрывотехники, а также руководство районного отдела полиции.

Напомним, взрыв предположительно газовоздушной смеси в четырёхэтажном здании произошёл 11 декабря около 15:00. В результате ЧП четыре человека пострадали. Трое из них были переведены в Волгоград, 80-летняя женщина находится в тяжёлом состоянии в реанимации Камышина.

Фото: подслушано в Петров Вале



