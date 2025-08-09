Торжество труда и опыта: реконструкторы трамвайной линии на Ангарском добрались до финальной точки





В Дзержинском районе Волгограда на ул. Ангарской продолжается реконструкция трамвайных путей. Как сообщает ИА «Высота 102», набрав ударные темпы, бригады рабочих трудятся на объекте от рассвета и до заката и уже продвинулись от ул. Рокоссовского до Тургенева. В районе трамвайного депо строители демонтируют изношенные рельсы и шпалы, а новые появились в районе ЖК «Гранд авеню».

Накануне на Ангарском вновь побывал фотограф «Высоты 102» Андрей Поручаев. Трудовой процесс – в авторском фоторепортаже.





Напомним, что ход работ по реконструкции трамвайных путей в Центральном и Дзержинском районах Волгограда редакция ИА «Высота 102» показывала 20 июля. Всего за три недели бригады рабочих продвинулись до финальной точки проведения работ – пересечения улиц Ангарской и Волчанской. Именно здесь сейчас ведутся самые активные работы по демонтажу старой рельсошпальной решетки.













Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в настоящее время бригады подрядной компании трудятся на объекте в круглосуточном режиме. Причем работа ведется одновременно сразу на нескольких точках.

– В рамках реконструкции трамвайной линии в Центральном и Дзержинском районах подрядная организация одновременно выполняет работы на нескольких участках. Работы организованы посменно, в том числе, в ночное время. В районе стрелочного узла по ул. Голубинской подготовлен котлован глубиной 65 см и новое основание из геотекстиля песка. В настоящее время специалисты приступили к выкладке новых стрелочных переводов – данные работы более трудоемкие и занимают больше времени, чем монтаж рельсошпальной решетки на участках прямого хода, – сообщили в мэрии.





Что касается новых рельсов и шпал, то они, передает информагентство, уже дотянулись на Ангарском практически до областной больницы. А далее, по ходу движения вглубь микрорайона, для удобства автомобилистов и общественного транспорта работники и вовсе сотворили «чудо», фактически организовав автодорогу там, где в скором времени снова будут проложены рельсы.









– Когда в администрации сообщили, что на нашей узкой Ангарской планируют сделать объездную дорогу в районе депо, мы, откровенно говоря, почесали затылки. Где ее строить-то? В итоге решение ситуации нас поразило – временную проезжую часть сделали на месте демонтированной трамвайной линии. Причем сделали все грамотно – блоками развели встречные транспортные потоки, поставили знаки. Все по уму! – говорит житель ул. Тургенева Михаил Соловьев. – Могли ведь пойти по простейшему пути и просто перекрыть дорогу, пустив весь транспорт в объезд по ул. Продольной. Но нет, позаботились о людях. Вот такое отношение к горожанам вызывает настоящее уважение. А ребятам, которые от зари до зари работают – особый респект.





Напомним, что подрядная компания приступила ко второму этапу реконструкции трамвайного полотна в границах улиц Краснознаменской и Волчанской в конце мая, когда школьники и студенты ушли на каникулы. К осени, обещали в мэрии, работники должны полностью заменить рельсошпальную решетку до трамвайного депо. И, судя по темпам проводимых работ, завершиться основные работы могут уже к началу нового учебного года.

– Если ребята не сбавят темп и им не помешает погода, уверены, все у них получится и, вполне может быть, к новому учебному году трамваи снова возобновят движение на Ангарском, – говорят местные жители. – Будем надеяться.









Редакция «Высоты 102» продолжит следить за ходом реконструкции. Обо всех важных этапах и работе общественного транспорта мы расскажем на сайте и в нашем канале Telegram.

































Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»