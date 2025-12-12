Общество

В Волгограде Детфонд назвал лауреатов литпремии им. Богомолова

Общество 12.12.2025 10:19
В Волгограде состоялась церемония награждения победителей литературной премии имени писателя-фронтовика Владимира Богомолова. Конкурс, учрежденный региональным отделением Российского детфонда, проводился в двух возрастных категориях.

В младшей группе (до 17 лет) лучшими были признаны Андрей Плешаков и Регина Султанова из Волгограда, Аделина Новикова из поселка Ерзовка и Аврора Капитанова из Камышина. Среди авторов старше 17 лет лауреатами стали волгоградские поэты Анатолий Николаев и Любовь Чернова.

Как отметила председатель Волгоградского отделения Детского фонда Ирина Соловьева, премия вручается в год 80-летия Победы, что символично, ведь она названа в честь участника Сталинградской битвы. Также председатель отметила, что среди лауреатов есть дети участников СВО.

— Работы победителей пронизаны традиционными ценностями и любовью к Отечеству, в том числе через пример подвигов современных защитников, — подчеркнула Соловьева. 


Участников поздравил председатель жюри – писатель Никита Самохин. Главный редактор журнала «Отчий край» Ольга Крюченкова также пожелала авторам новых творческих успехов и сообщила, что работы лауреатов будут опубликованы на портале издания.

Произведения лауреатов появятся и в детском литературном журнале «Слово – детям».

Справка. Владимир Максимович Богомолов является автором более 50 повестей, рассказов, сборников поэзии, сказок для детей и юношества, а также художественно-исторических произведений, в которых воссоздана история Царицына времен Гражданской войны. С ранних лет Владимир Максимович проживал в Бекетовке. Со школьной скамьи ушёл на фронт, где получил ранение. Был награждён медалью «За оборону Сталинграда». После войны жил и творил в Сталинграде–Волгограде. В разные годы работал директором Нижне-Волжского книжного издательства, возглавлял Волгоградскую областную организацию Союза писателей России.

