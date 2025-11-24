Транспорт

Серия ДТП спровоцировала 5-километровую пробку в Волгограде

24.11.2025 18:15
В Ворошиловском районе Волгограда в вечерний час пик 24 ноября из-за нескольких ДТП на Первой продольной магистрали образовалась пятикилометровая пробка. Как сообщает ИА «Высота 102», транспортный затор растянулся от площади Чекистов до пересечения ул. Электролесовской и Казахской. 

Первое ДТП произошло на оживленной магистрали в районе остановки общественного транспорта «ТЮЗ». Скорость движения транспорта в Ворошиловском районе не превышает пяти километров в час. Второе ДТП зафиксировано в районе пересечения улиц Рабоче-Крестьянской и Льва Толстого. Третье – на пересечении Казахской и Электролесовской. Четвертое по счету ДТП произошло недалеко от гостиницы «Южной». 


Отметим, что согласно сервису Яндекс Карты, осложнено движение транспорта и в противоположном направлении – в сторону центра. Однако, здесь обстановка более спокойная – скорость движения транспорта составляет около 20 километров в час. 

