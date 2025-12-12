Общество

В Котово выясняют причины падения давления на водоводе

12.12.2025 19:08
В Котово Волгоградской области на водоводе Филино-Котово выясняют причины падения давления. 12 декабря единый портал ЖКХ администрации города сообщил об этом жителям, призвав подготовить запас питьевой воды.

– 12 декабря зафиксировано падение давления на водоводе Филино-Котово. Убедительная просьба: подготовьте запас питьевой и хозяйственной воды на бытовые нужды на случай вынужденной приостановки водоснабжения, – говорится в опубликованном муниципалитете сообщении.

В настоящее время коммунальные службы устанавливают причины происходящего. На текущий момент ресурс подается в дома жителей. 

