



В городе Петровом Вале Волгоградской области стали известны подробности о спасении жителей подъезда, частично обрушившегося после взрыва газа. По информации «Российской газеты», сразу после произошедшего многие собственники оказались забаррикадированы в собственных квартирах, а вызволяли их случайно оказавшийся на месте майор полиции вместе с ветераном СВО Никитой Потехиным.

В тот роковой час боец приехал навестить супругу и находился неподалёку от пострадавшей четырёхэтажки. Когда услышал сильный взрыв, мужчина по привычке пригнулся, но вскоре кинулся в пострадавший подъезд. Здесь он встретил офицера полиции. Войдя на лестничную площадку, волгоградцы почувствовали сильный запах газа и увидели заклинившие и покорёженные из-за удара взрывной волны входные двери в квартиры.

- Я выломал дверь, затем вторую. Там была бабуля. Она сказала, что ей нужно собраться, но мы ее поторопили на выход, потому что утечка газа могла привести к нехорошим последствиям. Затем со второго этажа поднялись на третий — там еще одна пенсионерка не могла открыться. Я ее тоже вызволил, — рассказал журналистам Никита Потехин.

На третьем, предпоследнем этаже ветеран увидел сильно постаревшую от ожогов пенсионерку. Вскоре мужчины завершили осмотр и других квартир и покинули частично обрушившийся подъезд.

Напомним, как ранее сообщала редакция, взрыв в Петровом Вале произошёл 11 декабря около 15:00. В результате случившегося пострадали четыре человека, двое из которых попали в реанимацию. По информации на утро 12 декабря, троих пострадавших планируется перевести в ожоговый центр в Волгограде. Женщина в возрасте 80 лет находится в тяжёлом состоянии, поэтому врачи пока планируют оставить её в реанимации в Камышине.

Фото коллаж с использованием снимков из личного архива Никиты Потехина и очевидцев