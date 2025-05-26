



26 мая в Волгограде микрорайон Ангарский в полной мере ощутил отсутствие трамвая №2. Накануне здесь начала действовать временная схема работы общественного транспорта, в рамках которой вместо выпавших на время ремонта трамвайной линии маршрутов был запущен автобус №2а. О том, как посёлок пережил первое утро рабочей недели, оказавшись частично без электротранспорта, – в фоторепортаже ИА «Высота 102».





Судя по всему, большая часть пассажиров заранее продумала свой путь. Толкотня, давка, очереди или какое-то особое количество пассажиров фотографу «Высоты 102» в период с 08.00 до 08.30 на остановках Ангарского не попались. Впрочем, не исключено, что большинство жителей микрорайона успели разъехаться раньше.









Отмена популярного трамвайного маршрута №2, безусловно, будет на руку владельцу маршрутного такси №98. От остановки «36-я школа» в утренний час пик машины отходили порядком забитые, а на подъезде к Раздольной отвоевать в салоне место удавалось уже лишь самым молодым, стройным и прытким.





Волгоградцы, не желающие нарушать личные границы окружающих, охотно пользовались услугами такси, оставляя без дохода автобус №2а, который размеренно курсирует от «36-й школы» до «Детского центра».





По неизвестным причинам сегодня салон автобуса, как и в выходной день, оказался полупустым. Не было ажиотажа и в трамвае №12, который, напомним, ходит от школы №36 в сторону Жилгородка, фактически охватывая весь поселок Ангарский.

















К слову, этим утром полномасштабных работ на трамвайных путях в границах Ангарского еще не наблюдалось. Лишь пара рабочих в районе АЗС степенно разбирали стрелочный перевод. Специалисты демонтируют рельсовые соединения и освобождают шпалы от «костылей».





Более активные работы, сообщает ИА «Высота 102», ведутся в районе ул. Голубинской – в непосредственной близости с новой остановкой на ул. Краснознаменская. Специалистам необходимо завершить обновление этого объекта в приоритетном порядке вместе с обновлением разворотного кольца на «Детском центре», что позволит хотя бы частично возобновить движение трамваев, запустив, к примеру, маршрут №4.





Напомним, 25 мая в Волгограде, кроме трамваев №2 идущих через Ангарский, оказалось приостановлено движение и по маршрутам №№5, 4, 6, 7 и 10. Это связано с реконструкцией трамвайных путей в границе ул. Голубинской и ул. Волчанской. На время обновления путей власти запустили компенсационный автобусный рейс, а также пообещали нарастить количество трамваев на маршрутах №3 и №12, троллейбусов на маршруте №10. Кроме того, с 26 мая электробус №15 был продлён и теперь работает в границах «Ул. Тополевая» — «Жилгородок».

Фото: Андрей Поручаев / ИА "Высота 102"