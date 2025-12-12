Гидрометцентр предупредил волгоградцев об усилении ветра до 28 м/с





Гидрометцентр вновь предупредил жителей Волгоградской области об опасном ухудшении погодных условий. Из-за усиления ветра и гололёда в регионе вновь введён жёлтый уровень погодной опасности.

На фоне заморозков и осадков вплоть до 18:00 13 декабря в отдельных районах региона сохранится опасность гололёдно-изморозевых явлений и гололедицы на дорогах.

Кроме того, с 2:00 13 декабря по 18:00 14 декабря область окажется во власти штормового ветра. Скорость порывов будет достигать 23-28 м/с.

Отметим, как ранее сообщала редакция, по прогнозу Волгоградского ЦГМС на выходных вновь ожидается мокрый снег. Температура воздуха в дневное время может подниматься до +3 °C, с понижением до -4 °C в ночные часы.