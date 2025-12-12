В Волгоградской области производители нарастили объёмы мясного производства





Облкомсельхоз подвёл промежуточные итоги работы предприятий по производству мясопродуктов. По данным специалистов, в Волгоградской области зафиксирован самый настоящий мясной бум. За 10 месяцев 2025 года коммерсанты нарастили как отгрузку мяса, так и полуфабрикатов из него.

Рост производства мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины и конины составил 25%. В целом же этот показатель достиг отметки в 2 тыс. тонн.

- Также с начала года произведено 33,5 тыс. тонн охлажденных и замороженных мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, что составляет 108,5% к уровню 2024 года. 17,1% составил рост показателей по колбасным изделиям и продуктам для детского питания — с января по октябрь текущего года их произведено 12,1 тыс. тонн, - подчеркнули в пресс-службе комитета.

Отметим, по поручению губернатора Андрея Бочарова в регионе была разработана комплексная программа развития животноводства. За 10 лет 915 фермеров и сельхозкооперативов региона с помощью грантов приобрели 20 тыс. голов скота.