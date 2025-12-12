В Волгограде сменилось руководство в межрайонной ИФНС №1





В Волгограде сменился руководитель Межрайонной ИФНС России №1 по Волгоградской области. На пост начальника ИФНС назначена советник государственной гражданской службы 1 класса Елена Кривенко. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее она занимала должность начальника Межрайонной ИФНС России №6.

– Елена Кривенко родилась в городе Михайловке Волгоградской области. В 2000 году окончила Волгоградский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». На госслужбе в налоговых органах состоит с 1997 года, – рассказали в УФНС России. – За период трудовой деятельности занимала должности от государственного налогового инспектора до начальника инспекции.

Напомним, что Межрайонная ИФНС России №1 по Волгоградской области администрирует налогоплательщиков на территории города Волжского и еще шести муниципальных районов - Быковского, Николаевского, Палласовского, Старополтавского, Среднеахтубинского и Ленинского районов Волгоградской области.