На что копят россияне: новое исследование аналитиков

12.12.2025
Около 70% россиян планируют увеличивать сбережения в 2026 году либо в таких же объемах, либо в еще больших, чем сейчас. К такому выводу по итогам своего исследования пришли аналитики ВТБ, сообщает ИА «Высота 102». Как и во все времена, большинство граждан – 45% – откладывают средства «на всякий случай».

Отметим, что опрос проводился в ноябре 2025 года и участие в нем приняли 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах, численность которых превышает 100 тыс. человек.

– Примерно четверть респондентов, как выяснилось, копит на отдых или путешествие, 16% опрошенных – на конкретные крупные покупки, – рассказали авторы исследования ВТБ. – Еще 16% россиян формируют сбережения без какой-либо конкретной цели.

Откладывать на пенсию предпочитают 14% опрошенных россиян, а 13% мечтают об улучшении жилищных условий. 8% жителей России, принявших участие в опросе, откладывают на образование детей или свое собственное.

Примечательно, что достигнув цели, россияне начинают копить на новую, по их словам. А 27% считают необходимым похвалить себя и покупают приятные подарки. 

По оценке аналитиков банка, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам, и вдвое больше, чем объем выданной в этом году ипотеки. Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

