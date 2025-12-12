Спорт

«Ротор» вошёл в топ-15 самых посещаемых клубов Восточной Европы

Спорт 12.12.2025 16:16
0
12.12.2025 16:16


Волгоградский «Ротор» занял 15-е место среди клубов Восточной Европы и пятую позицию среди российских команд в рейтинге средней посещаемости домашних матчей в сезоне 2025/26, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Metaratings.  

По результатам исследования, которое провёл данный портал, лидером по этому показателю является «Зенит» из Санкт-Петербурга -  в среднем 36608 зрителей. Далее расположились польский «Лех» (30390) и действующий чемпион России «Краснодар» (28639) - на втором и третьем местах соответственно.

Кроме того, в топ-15 среди наших клубов попали московский «Спартак» (восьмая позиция, 23183 болельщика) и «Балтика» (12-е место). Игры калининградской команды на своём стадионе посетили 17549 человек.

Впереди «Ротора», который на «Волгоград Арене» в десяти домашних матчах собрал в среднем 16136 болельщиков, также оказались клубы из Польши, Чехии и Хорватии. 

Напомним, по средней посещаемости «Ротор» в Первой лиге лидирует с большим отрывом.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
12.12.2025 16:16
Спорт 12.12.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.12.2025 06:03
Спорт 12.12.2025 06:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.12.2025 17:23
Спорт 10.12.2025 17:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.12.2025 11:05
Спорт 09.12.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.12.2025 12:03
Спорт 08.12.2025 12:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.12.2025 20:27
Спорт 07.12.2025 20:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.12.2025 15:15
Спорт 07.12.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.12.2025 10:30
Спорт 06.12.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.12.2025 08:47
Спорт 06.12.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.12.2025 16:33
Спорт 05.12.2025 16:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.12.2025 12:05
Спорт 05.12.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.12.2025 20:03
Спорт 02.12.2025 20:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.12.2025 06:00
Спорт 02.12.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.12.2025 18:18
Спорт 01.12.2025 18:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.12.2025 09:11
Спорт 01.12.2025 09:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:22
Волгоградец, сжегший вместе с мусором часть леса, заплатил за это 400 тысячСмотреть фотографии
17:59
Жильцам разрушенного взрывом дома под Волгоградом выделят временное жильеСмотреть фотографии
17:43
Волгоградским таксистам повысят штраф за перевозку детей без креселСмотреть фотографии
17:24
ПСБ запустил акцию «Кешбэк за пенсию» к новогодним праздникамСмотреть фотографии
17:04
Волгоградцам сообщили о надвигающейся на регион стихииСмотреть фотографии
16:20
В Котово до 15 лет грозит сотруднику ПНИ, забившему до смерти пенсионераСмотреть фотографии
16:16
«Ротор» вошёл в топ-15 самых посещаемых клубов Восточной ЕвропыСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде сменилось руководство в межрайонной ИФНС №1Смотреть фотографии
15:28
Суд отказался арестовывать главу Иловлинского района Ивана ГеляСмотреть фотографии
15:10
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об усилении ветра до 28 м/сСмотреть фотографии
14:55
Размер платы за детские сады сохранили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:44
Актриса из «Универа» Анастасия Иванова дебютировала на сцене в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:35
На что копят россияне: новое исследование аналитиковСмотреть фотографии
13:59
Волгоградских чиновников-иноагентов лишат льготных пенсийСмотреть фотографии
13:42
В МБУ «Северное» подготовились к непредсказуемой волгоградской зимеСмотреть фотографии
13:29
«Мы боялись второго взрыва»: боец СВО рассказал о спасении пенсионерок из разрушенного дома под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:38
Российские лингвисты «легализовали» лабубоманию и инфлейшеншипСмотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области производители нарастили объёмы мясного производстваСмотреть фотографии
12:14
По дороге в Волгоградскую область перехватили партию контрафактных запчастейСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом полиция защитит от мародёров пострадавший от взрыва МКДСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде за 11 млн отремонтируют новые фонтаны на Центральной набережнойСмотреть фотографии
10:56
Пострадавших при взрыве в Петровом Вале перевели в ожоговый центр ВолгоградаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградский облсуд оставил в СИЗО блогера УльяноваСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде Детфонд назвал лауреатов литпремии им. БогомоловаСмотреть фотографии
10:12
Волгоградцам грозит потеря сбережений из-за опасных писемСмотреть фотографии
10:04
В Михайловке МАЗ протаранил иномарку на заснеженной дороге у подстанцииСмотреть фотографии
09:41
Стало известно о состоянии отравленных под Волгоградом лошадейСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде у ДК завода им. Петрова проходят тактические учения МЧССмотреть фотографии
09:06
В Волгограде кинотеатр «Родина» срочно переделают для патриотовСмотреть фотографии
09:00
Конец года для инвестора: что важно успеть в декабреСмотреть фотографии
 