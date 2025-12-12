«Ротор» вошёл в топ-15 самых посещаемых клубов Восточной Европы

Волгоградский «Ротор» занял 15-е место среди клубов Восточной Европы и пятую позицию среди российских команд в рейтинге средней посещаемости домашних матчей в сезоне 2025/26, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Metaratings.
По результатам исследования, которое провёл данный портал, лидером по этому показателю является «Зенит» из Санкт-Петербурга - в среднем 36608 зрителей. Далее расположились польский «Лех» (30390) и действующий чемпион России «Краснодар» (28639) - на втором и третьем местах соответственно.
Кроме того, в топ-15 среди наших клубов попали московский «Спартак» (восьмая позиция, 23183 болельщика) и «Балтика» (12-е место). Игры калининградской команды на своём стадионе посетили 17549 человек.
Впереди «Ротора», который на «Волгоград Арене» в десяти домашних матчах собрал в среднем 16136 болельщиков, также оказались клубы из Польши, Чехии и Хорватии.
Напомним, по средней посещаемости «Ротор» в Первой лиге лидирует с большим отрывом.