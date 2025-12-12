



В Волгоградской области врачи бороться за жизни и здоровье четырех человек, пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в городе Петровом Вале. В ожоговый центр Волгограда, по данным облздрава, перевели троих пациентов.

– Все четверо пострадавших продолжают получать необходимую медицинскую помощь и находятся под пристальным вниманием медиков. Принято решение о переводе троих пострадавших – 60-летней женщину, 58-летнего мужчину и шестилетнюю девочку, – сообщили в профильном комитете администрации Волгоградской области.

Состояние пациентов, поступивших в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи № 25, оценивается специалистами как средней степени тяжести.

Еще одна пострадавшая – 80-летняя женщина – остается в реанимации больницы Камышина. Ее состояние по-прежнему тяжелое.

Напомним, взрыв в МКД на ул. Ленина в Петровом Вале прогремел 11 декабря около 15.00 мск. По данным СУ СК России по Волгоградской области, сотрудникам которого было возбуждено уголовное дело, ЧП произошло в пустующей квартире предварительно из-за неисправности газового оборудования. Все подробности о происшествии – в специальном материале ИА «Высота 102».